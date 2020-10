Ahlbeck: Polizei stoppt Handysünder am Donnerstagabend

Heringsdorf

Am Donnerstag starteten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Kontrollen zum Schwerpunkt „Lichttechnische Einrichtungen“. Die Maßnahmen sind Teil der monatlichen Kampagne „Fahren.Ankommen.LEBEN!“ und werden über den gesamten Monat Oktober fortgeführt.

In Ahlbeck kontrollierten die Beamten am Donnerstagabend an der Swinemünder Chaussee. Wie Katrin Kleedehn aus der Pressestelle der Polizeiinspektion in Anklam informiert, wurde ein Fahrer aus dem Verkehr gezogen, dessen lichttechnische Einrichtung am Fahrzeug defekt war. Außerdem wurden drei Autofahrer gestoppt, die das Handy benutzen und einer missachtete die Vorfahrt-Vorrang-Regel. In Wolgast erwischten die Polizisten einen Autofahrer, der keinen Gurt anlegte.

Das Fahren im Herbst und im Winter stellt Verkehrsteilnehmer vor witterungsbedingte Herausforderungen. Dunkelheit, Nebel und Regen sind dabei besondere Risikofaktoren. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steht deshalb die Überprüfung von Beleuchtungseinrichtungen an Kraftfahrzeugen und Fahrrädern im Fokus der polizeilichen Kontrollen - entsprechend dem Motto „Licht an! Sicherheit durch Sichtbarkeit.“

Von Hannes Ewert