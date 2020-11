Ahlbeck/Swinemünde

„Schön ist das nicht“, sagt Guido Lenz und verzieht das Gesicht. Der 33-Jährige muss derzeit jede Woche zum Corona-Test, obwohl er gar keine Symptome hat. „Der Abstrich tief im Rachen ist schon unangenehm, zum Glück gehen sie nur dann in die Nase, wenn ein konkreter Verdacht vorliegt“, erzählt der 33-Jährige.

Er würde allerdings auch das in Kauf nehmen. Schließlich ermöglicht ihm die regelmäßige Untersuchung, dass er weiter seinem Job in Ahlbeck nachgehen kann, obwohl er in Swinemünde auf der polnischen Seite der Insel Usedom lebt – und Polen seit Ende Oktober als Risikogebiet gilt.

Wegen der Frau nach Swinemünde gezogen

Grundsätzlich dürfen Einwohner des Nachbarstaates deshalb derzeit nicht nach MV einreisen. Wie tausende Arbeitskräfte, die aus Polen über die Grenze kommen, profitiert Lenz aber von einer Ausnahmeregelung: Mit einem Corona-Test pro Woche dürfen sie weiterhin in Deutschland arbeiten, so die aktuelle Landesverordnung.

Der Aufwand dafür ist für jeden Einzelnen groß. Lenz, der als Hausmeister im Hotel „Das Ahlbeck“ arbeitet und wegen seiner polnischen Frau Karolina nach Swinemünde zog, hat Glück, dass es in Bansin auf Usedom ein privates Corona-Testzentrum gibt. Dort bekommt er jede Woche problemlos einen Termin.

Die Chefin zahlt den Test

Die Kosten liegen bei 59 Euro pro Test – fast 250 Euro monatlich kommen so zusammen. Viele polnische Arbeitskräfte, die in anderen Teilen von MV arbeiten, müssen sich das Attest beim Hausarzt holen oder hoffen, in einem öffentlichen Testzentrum mit langen Wartezeiten an die Reihe zu kommen.

„Die Kosten übernehmen oft die Arbeitgeber, weil es ihnen wichtig ist, ihre Mitarbeiter aus Polen weiterbeschäftigen zu können“, weiß Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern. Zuweilen teilten sich Betrieb und Beschäftigte auch die Rechnung. Für Guido Lenz zahlt komplett sein Betrieb: „Es ist mir wichtig, dass sich unsere Leute darauf verlassen können. Wir brauchen sie und möchten, dass sie gute Arbeit leisten“, sagt Petra Bensemann, die Chefin im Hotel „Das Ahlbeck“.

5000 Mitarbeiter aus Polen in MV – viele bleiben derzeit zu Hause

Fast die Hälfte ihrer 80 Mitarbeiter kommt normalerweise aus Polen. Wegen des November-Lockdowns im Gastgewerbe sind die meisten aber aktuell in Kurzarbeit. Guido Lenz ist allerdings noch voll beschäftigt, da er im Hotel als Hausmeister in wichtige Renovierungen eingebunden ist. Er streicht die Flure und pflegt den Garten.

Etwa 5000 Mitarbeiter aus Polen arbeiten laut Unternehmerverband normalerweise in MV, die meisten davon im Usedomer Bereich in Hotels und Gaststätten. Aber auch auf Baustellen, in Werften, als Verkäufer oder in der Pflege sind viele Kräfte aus dem Nachbarland beschäftigt. „Wegen des Lockdowns und geringer Auftragslage in vielen Branchen muss derzeit nur ein Zehntel der polnischen Kollegen von Ausnahmeregelung und Tests Gebrauch machen“, sagt Gerold Jürgens. Die anderen blieben zu Hause.

Betrieben drohen hohe Kosten, wenn Polen Risikogebiet bleibt

Was aber, wenn Polen Risikogebiet bleibt, der Lockdown in Deutschland jedoch im Dezember endet und der Bedarf an Kräften wieder größer wird? Gerade zu Weihnachten und Silvester bräuchten die Hotels dann wieder alle ihre polnischen Mitarbeiter. Rolf Seelige-Steinhoff ist als Besitzer der Seetel-Gruppe mit sieben Hotels auf Usedom besonders betroffen: 220 seiner Mitarbeiter kommen aus Polen. Ihre Tests müssten dann jede Woche organisiert werden, würden im Monat fast 55 000 Euro kosten. „Das halten wir nicht lange durch“, sagt Seelige-Steinhoff.

Auch Hausmeister Guido Lenz ist gespannt, wie es weitergeht. Er lebe grundsätzlich gern in Swinemünde. Die Stadt biete viel, auch für die Kleinsten. Der gebürtige Rüganer hat drei Kinder, zwei aus seiner ersten Beziehung. Das Leben sei auf polnischer Seite zudem günstiger. Seine Frau (die ebenfalls in einem Usedomer Hotel auf deutscher Seite arbeitet) und er hätten grundsätzlich kurze Wege zur Arbeit, obwohl sie in Polen leben.

Gute Corona-Regel für Senioren in Polen

Vor drei Jahren kauften sich die beiden eine Wohnung in Swinemünde. Den Umgang mit Corona erlebe er auf beiden Seiten der Insel nahezu gleich: „Masken, Abstände, Quarantäne-Regelungen – was ich in Polen aber darüber hinaus gut finde, ist, dass es von 10 bis 12 Uhr eine Zeit gibt, in der nur die Senioren einkaufen dürfen, um die Älteren zu schützen“, erzählt Lenz.

Trotz allem überlegt er gemeinsam mit seiner Frau, wieder auf die deutsche Seite Usedoms zu ziehen. Die letzten Monate hätten gezeigt, dass ein Leben zwischen zwei Staaten in bestimmten Situationen kompliziert sein könne und Unwägbarkeiten berge. „So eine Pandemie ändert schon den Blickwinkel auf vieles“, sagt Guido Lenz.

Harke geschultert: Guido Lenz kümmert sich auch um die Gartenanlagen im Hotel „Das Ahlbeck“ auf Usedom. Vor drei Jahren zog er in eine Eigentumswohnung nach Swinemünde. Quelle: Alexander Loew

Von Alexander Loew