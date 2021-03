Ahlbeck: Tests für Einheimische und Berufspendler jetzt auch kostenlos

Ahlbeck

Gute Nachricht für alle Bürger der Gemeinde Seebad Heringsdorf: Ab sofort können sich die Einwohner der Gemeinde einmal wöchentlich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die Tests erfolgen im Testzentrum direkt an der Grenze zu Polen. Allerdings ist es erforderlich, dass vor dem Testen ein Termin vereinbart wird. Dazu müssen sich die Bürger auf der Seite 15 Minutentest einloggen unter 15minutentest.de. Anschließend das Testzentrum Ahlbeck auswählen und einen der angezeigten freien Termine zum Testen auswählen.

Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) freut sich, dass es nun auch die Möglichkeit der kostenlosen Schnelltests einmal pro Woche für alle Heringsdorfer gibt, werde doch damit das Risiko einer Infizierung weiter eingedämmt.

Erleichterung besonders für Pendler

Freuen dürften sich auch alle Berufspendler und Grenzgänger: Der Bund übernimmt die Kosten der Schnelltests. „Auch für Personen, die nicht in Deutschland wohnen oder die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sind die Schnelltests an der deutsch-polnischen Grenze nunmehr kostenlos. Die Schnelltestzentren in Ahlbeck und Linken sind informiert und handeln ab Montag entsprechend“, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph (CDU) am Donnerstag.

Nach der Quarantäneverordnung des Landes sind die Grenzpendler, Grenzgänger und Begleitpersonen verpflichtet, regelmäßig Coronatests durchführen zu lassen. Derzeit gilt Polen als Hochinzidenzgebiet, deshalb gilt eine erweiterte Testpflicht alle zwei Tage. Die nunmehr kostenlosen Tests seien für die Pendler eine große Erleichterung, betont Rudolph. Denn zuvor mussten sie 10 bzw. 20 Euro für einen Test zahlen.

Zur Einrichtung der Zentren an der polnischen Grenze gewährt das Land dem Betreiber einen Einrichtungsvorschuss in Höhe von bis zu 30 000 Euro aus dem MV-Schutzfonds. Der Vorschuss dient dabei zur Begrenzung möglicher Verluste durch ein zu geringes Testaufkommen und soll die Fixkosten des Betreibers abdecken. Der Vorschuss reduziert sich mit jedem durchgeführten und vom Bund bezahlten Test, sodass je nach Nutzung der Testzentren die Mittel wieder an das Land zurückgegeben werden.

Von Cornelia Meerkatz