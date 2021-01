Ahlbeck

Ursula Neumann aus Ahlbeck empfindet die im Rahmen der Corona-Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen als sehr hart. „Aber ich halte mich an die Regeln, weil sie wohl notwendig sind, und meide auch den Kontakt zu meinen Nachbarn“, berichtet die Rentnerin.

Dass auch die Friseure so lange geschlossen bleiben, sieht sie als ein besonderes Manko an. Im Februar begeht Ursula Neumann ihren 80. Geburtstag. Dass sie an ihrem Ehrentag erstmals weder Kinder noch Enkelkinder oder Bekannte zu Kaffee und Kuchen empfangen darf, stimmt sie traurig.

Warte auf die Zeit, in der auch Hausärzte impfen dürfen

Die Seniorin hofft, dass sich die Situation zumindest ab dem Sommer wieder normalisiert. Ein Corona-Impftermin wurde ihr bisher nicht mitgeteilt. „Ich warte auf die Zeit, in der auch die Hausärzte impfen dürfen“, erklärt sie. Frau Neumann lebt gern in ihrem Seebad. Früher hat die zweifache Mutter mit großer Leidenschaft als Krankenschwester in mehreren Kureinrichtungen auf der Insel Usedom gearbeitet und unter anderem Kinder während ihrer Reha betreut.

Von Tom Schröter