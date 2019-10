Swinemünder Chaussee: Verkehr wird gezählt

Heringsdorf

In den Kaiserbädern soll der Verkehr, der über Swinemünde auf die Insel Usedom rollt, künftig gezählt werden. Die Heringsdorfer Gemeindevertreter haben in der jüngsten Sitzung beschlossen, eine dauerhafte Verkehrszähleinrichtung auf der Swinemünder Chaussee zu installieren. An den Insel-Zufahrten auf den Bundesstraßen 110 und 111 gibt es jeweils hinter den Brücken ( Wolgast und Zecherin) automatisierte, dauerhafte Verkehrszähleinrichtungen, die durch das Landesamt für Straßenverkehr betrieben werden. Wichtige Zahlen, die in der Regel bei Verkehrskonzepten herangezogen werden.

„Für die dritte Inselzufahrt über Swinemünde findet keine regelmäßige Verkehrszählung statt. Da gab es in der Vergangenheit nur punktuelle Zählungen, wenn mal wieder an einem Verkehrskonzept gearbeitet wurde“, sagt Hans-Jürgen Merkle, dessen Fraktion Kaiserbäderbündnis den Antrag eingebracht hat. Mit der Installation könnte die Gemeinde zuverlässige Daten für die dritte Inselzufahrt bekommen. Die Anlage soll auf der Swinemünder Chaussee zwischen Grenzübergang und Sportplatz Ahlbeck installiert werden. „Pro Seite rechnen wir mit Kosten von 6200 Euro“, so Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken.

Von Henrik Nitzsche