Ahlbeck

Es ist Sonnabend gegen 9.30 Uhr: Am Ahlbecker Grenzübergang ist vom erwarteten großen Ansturm deutscher Touristen noch nichts zu sehen. In größeren Abständen passieren geruhsam Pkw und Radfahrer die seit wenigen Stunden wieder geöffnete Grenze. Und schon bald kehren die ersten Polenbesucher wieder zurück – in den Taschen zumeist Zigaretten und frisches Obst.

Vor Ort beobachtet eine Streife des Bundesgrenzschutzes die Szenerie. Auf polnischer Seite dreht ein Fernsehteam und die Usedomer Bäderbahn rauscht nach der dreimonatigen Corona-Pause wieder in Richtung der polnischen Stadt Swinemünde. Kontrollen beiderseits der Grenze gibt es nicht mehr.

Endlich wieder Freunde treffen

An der Grenze wartet Xenia Roymer aus Swinemünde auf ihre Schwester Margarete Pfaff, die mit Ehemann Willi pünktlich zum Treff kommt. „Das passt perfekt: Am letzten Urlaubstag können wir Xenia endlich nach einem Jahr treffen. Wir werden uns heute einen tollen Tag in Swinemünde machen, promenieren und köstlich Essen gehen“, freut sich Margarete Pfaff.

Xenia Roymer aus Swinemünde traf sich am Grenzübergang bei Ahlbeck mit ihrer Schwester Margarete Pfaff und deren Ehemann Willi. Quelle: Gert Nitzsche

„Ich habe hier einen größeren Ansturm erwartet“, bekennt Marius Tonder aus Korswandt. Drei Monate lang hat er seine Mutter Leokadia und Sohn Rafael in Swinemünde nicht gesehen. Er weiß aus Telefongesprächen, dass die Krisenzeit für seine polnischen Landsleute viele Erschwernisse mit sich brachte. Nun endlich kann der Insulaner seine zahlreichen guten Freunde jenseits der Grenze wieder treffen.

Auf der Swinemünder Promenade bummeln

Auch die Schweriner Inge und Rolf Freudenberg kommen zur Grenze. Sie sind Feriengäste in Ahlbeck und glücklich, dass sie an ihrem letzten Urlaubstag noch die Möglichkeit zu einem Polentrip bekommen haben. „Als Görlitzer kennen wir die Grenzsituation“, sagt Rolf Freudenberg. „Nun freuen wir uns darauf, auf der Swinemünder Promenade zu bummeln, den Hafen und die Stadt zu besichtigen.“

Zu den Usedomer Stammurlaubern, die diesmal lange auf einen Besuch des polnischen Inselteils verzichten mussten, gehören Susan und Henry Pukallus aus Schwerin. „Wir finden es super, dass es noch geklappt hat. Die Freude ist groß, wieder Neues auf polnischer Seite mit dem Rad zu entdecken“, erklärt Frau Pukallus.

Die Görlitzer Inge und Rolf Freudenberg nutzten ihren letzten Urlaubstag für einen Besuch der polnischen Nachbarstadt Swinemünde. Quelle: Gert Nitzsche

Unterdessen setzen sich auch die ersten Pferdekutschen vollbesetzt in Richtung Swinemünde-Stadt in Bewegung. Während Kutscher Bogdan eine Gruppe aus Berlin ins Zentrum chauffiert, begrüßt sein Kollege Michael mit der von der Stute Roma gezogenen weißen Kutsche Nr. 8 Gäste aus Niedersachsen und Hamburg und kassiert von ihnen die ersten Euros der Saison. Michael erzählt in gebrochenem Deutsch, wie sehr er und seine Frau Patricia die Grenzöffnung herbei gesehnt haben. Alle gemeinsam hoffen nun auf eine möglichst virenfreie Zeit.

Von Gert Nitzsche