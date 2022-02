Ahlbeck

Nachdem am Dienstag, 15. Februar, auf einer Ahlbecker Großbaustelle an der Promenade eine Holzkiste mit Reizgas-Flaschen aus Kriegszeiten mit der Aufschrift „Nur mit Gasmaske“ entdeckt wurde, sind nun weitere Kisten im Boden aufgetaucht. Das teilte am Freitag Kreissprecher Achim Froitzheim mit. „Sie sind inzwischen an einem sicheren Ort untergebracht“, so der Sprecher.

Vermutlich dürfte es sich bei dem neuerlichen Fund ebenfalls um braune Tonflaschen handeln, die mit Chloraceton befüllt sind und aus Kriegszeiten stammen. Bei Chloraceton handelt es sich um eine augenreizende Flüssigkeit. Im Ersten Weltkrieg kam Chloraceton als Tränengas zur Anwendung, zuerst im November 1914 durch Frankreich. Bei Kontakt kommt es zu erheblichen Reizerscheinungen bis hin zu schweren Verätzungen der Augen.

Der Fund am Dienstag sorgte bei den Bauarbeitern für einen Schockmoment. Sie waren auf dem Hotelkomplex der Primus-Gruppe gerade mit Arbeiten an der Spundwand für das Regenrückhaltebecken beschäftigt, als sie im Boden auf eine verwitterte Holzkiste stießen und die Behältnisse entdeckten. Einige Flaschen waren kaputt und sorgten für einen stechenden Geruch.

Daraufhin rückten Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienst und der Gefahrgutzug Nord des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit rund 50 Kräften aus, um den Giftstoff zu sichern. Kameraden in Chemikalien-Schutzanzügen verbrachten die giftigen Behältnisse in ein Edelstahl-Fass mit Folieneinhänge-Behälter, um sie luftdicht zu verschließen.

Fachfirma übernimmt Entsorgung

Wer übernimmt jetzt die Entsorgung? Ursprünglich hieß es, dass der Munitionsbergungsdienst dies übernehme. Aus dem Innenministerium heißt es dazu aber: „Der Munitionsbergungsdienst MV ist für gewahrsamslos gewordene Gegenstände militärischer Herkunft zuständig, wenn diese zum Beispiel Reizstoff enthalten. Derzeit ist nicht klar, ob es sich bei den aufgefundenen Gegenständen um Material militärischer Herkunft handelt. In diesem Fall wäre der Munitionsbergungsdienst zuständig. Sollte es sich dabei um andere Gegenstände handeln, sind die Materialien ein Altlastenproblem und der Bergungsdienst nicht zuständig. Daher wird die Entsorgung voraussichtlich durch eine Fachfirma erfolgen“, so Sprecherin Marie Boywitt.

Kreissprecher Froitzheim bestätigt das: „Eine Fachfirma wird das übernehmen. Hier handelt es sich nicht um Munition, sondern um eine Chemikalie. Die Kosten muss der Betreiber der Baustelle übernehmen.“ Nach dem ersten Fund war davon ausgegangen worden, dass es sich um Tonflaschen aus Wehrmachtszeiten handelt. Das sei bei Übungen eingesetzt worden, um zu testen, ob die Gasmasken der Soldaten richtig sitzen. „Chloraceton wurde als Kampfstoff im Ersten Weltkrieg verwendet. Möglicherweise stammt der Fund sogar aus dieser Zeit“, sagt Froitzheim.

Chemische Kampfstoffe in die Ostsee geworfen

Geschichtsprofessor Thomas Stamm-Kuhlmann, der bis 2019 Lehrstuhlinhaber an der Greifswalder Universität war, will sich nicht festlegen. „Es ist bekannt, dass im Zweiten Weltkrieg kein Giftgas eingesetzt wurde, was nicht heißt, dass man nicht damit experimentiert hätte. Es ist ebenso bekannt, dass chemische Kampfstoffe bevorratet waren, die man bei Kriegsende in die Ostsee geworfen hat. Auch an der Universität Greifswald wurde zum Schutz vor Giftgas und zur Therapie von Giftgasverletzungen geforscht. Eine Außenstelle der Universität in Ahlbeck ist mir aber nicht bekannt.“

Laut Stamm-Kuhlmann hat es in Ahlbeck vor und im Ersten Weltkrieg keine militärische Versuchsstelle gegeben. „Chloraceton ist ein Kampfstoff, den man im Ersten Weltkrieg entwickelt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich bei dem Fund um Chloraceton handelt, das anlässlich des Zweiten Weltkrieges entweder auf dem Rückzug der Ostfront und im Osten stationierter Einrichtungen nach Ahlbeck gelangt ist, oder das jemand vor der Vernichtung abgezweigt hat, für welche Zwecke auch immer.“

An der Baustelle auf der Ahlbecker Promenade entsteht eine neue Hotelanlage mit 165 Wohnungen, die Mitte 2022 eröffnet werden soll.

Von Henrik Nitzsche