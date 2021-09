Ahlbecker Fischer klagt: Robben vertreiben Heringe aus Greifswalder Oie

Ahlbeck/Stralsund

Kegelrobben kontra Fischerei: Der eine ist überzeugt, dass die Population, die jetzt da ist, für das Ökosystem erträglich ist. Der andere sieht in Robben nur Räuber der Meere, die eine ganze Branche bedrohen. Für Michael Dähne, Kurator für Meeressäugetiere am Meeresmuseum Stralsund, gehören Robben an unsere Küste. „Genauso wie die Fischerei“, sagt Dähne, der sich seit Jahren mit den Meeressäugern beschäftigt.

„Nur Fischer wird es bald nicht mehr geben. Die Fischerei ist tot. Im nächsten Jahr haben wir in der Ostsee keinen Dorsch und Hering mehr“, entgegnet Uwe Krüger, einer der letzten Fischer in den Kaiserbädern. Dem Freester Hafen gehen die Fischer aus. Im vergangenen Jahr haben acht Kollegen schon das Handtuch geschmissen, so Krüger, der für die HGV-UWG-Fraktion im Heringsdorfer Eigenbetriebsausschuss sitzt. Und hier war Dähne geladen, um über die Robbensituation zu berichten.

1980: Am Rande des Aussterbens

Der Kurator erzählt von einer Tierart, deren Population sich inzwischen erholt hat. „Um 1900 herum gab es in der Ostsee 80 000 bis 100 000 Tiere. 1920 war die Kegelrobbe in unseren Breiten durch Jagd fast ausgerottet. 1980 war sie am Rande des Aussterbens. Da hatten wir noch 2500 Tiere“, sagt Dähne. Und heute: Zwischen 30 000 und 40 000 Kegelrobben sollen es inzwischen wieder in der Ostsee sein, so der Stralsunder Wissenschaftler, der die allmähliche Erholung mit „effektiven internationalen Schutzmaßnahmen“ begründet.

Vor Usedom sind die Tiere noch eher selten. Erst Mitte Juni wurde am Strand von Zinnowitz eine junge Kegelrobbe tot aufgefunden. Die Greifswalder Oie und der Große Stubber (Sandbank im Greifswalder Bodden) sind die am stärksten von Kegelrobben genutzten Liegeplätze vor der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns.

„Deshalb gibt es in der Greifswalder Oie keinen Fisch mehr“, beklagt Krüger und ergänzt: „Die Robben schrecken die Heringe ab, die dort nicht mehr zum Laichen kommen.“ Dähne, der sich als Naturschützer bezeichnet, will das so nicht stehen lassen: „Dafür gibt es wenig Belege. „Es ist ein kombinierter Effekt. Sicher liegt es auch an den Robben, aber das hat auch was mit dem Klimawandel zu tun, auch mit den Temperaturen.“

Schadenersatz für zerstörte Netze

Der Stralsunder appelliert immer wieder an die Zusammenarbeit. „Sollte die Population weiter steigen, wird es für die Fischerei schwierig. Deshalb müssen wir sinnvolle Wege finden und nach Lösungen suchen.“ Dähne verweist auf die Möglichkeit einer Schadenersatzzahlung, wenn die Räuber mal wieder Netze der Fischer zerfressen haben. „Davon sollten Fischer unbedingt Gebrauch machen.“

Krüger: „Was bringt mir das? Wenn ich weiß, dass meine Netze zerstört werden. Ich hatte zuletzt in 40 Flundernetzen gerade mal zehn Flundern. Ich kann ihnen Fotos zeigen, von kopflosen Fischen, die ich im Netz hatte.“

Dähne bestätigt das. Im Rahmen des Kegelrobbenprojektes „Forschung zur Konfliktbewältigung und Entwicklung von Managementmaßnahmen zum Schutz von Kegelrobben der deutschen Ostsee“ (MaRo) – läuft von 2020 bis August 2023 – machen die Wissenschaftler auch Mageninhaltsanalysen von Robben. „Dabei geht es auch um die Bestimmung von Beutefischen. Kopflose Fische und Netzreste haben wir in den Robbenmägen entdeckt. Erstaunt waren wir, dass neben Dorsch und Hering auch 32 Prozent Plötze dabei waren“, so Dähne.

Anzeige und Auflagen für Reusen

Wie der Konflikt mit Fischern gelöst werden kann, zeigte ein Fall vor vier Jahren: Zwischen September und Dezember 2017 waren 23 tote Kegelrobben am Greifswalder Bodden entdeckt worden. Weil Experten des Meeresmuseums ausschließen konnten, dass die äußerlich unversehrten Tiere nicht an Viren, Bakterien oder Giften starben, sondern an akutem Herz- und Kreislaufstillstand, kamen nur Reusen von Fischern infrage. Das Meeresmuseum erstattete Anzeige wegen der Tötung einer besonders geschützten Art.

Ein Verursacher wurde nicht gefunden. „Die Folge war, dass es für die Betreibung von Reusen jetzt Auflagen gibt. Seitdem hatten wir nicht mehr solche Ereignisse“, sagt Dähne und betont, dass man auch große Räuber in einem gesunden Ökosystem brauche.

Für Reusen gilt das, für Stellnetze allerdings nicht. „Klar, das bleibt ein Problem“, so der Kurator, der Uwe Krüger anbot, sich mal auf ein Bier zu treffen und darüber zu diskutieren. Mal schauen, ob der Ahlbecker davon Gebrauch macht.

Von Henrik Nitzsche