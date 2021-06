Ahlbecker Kantorin rät: Vergiss nicht, dankbar zu sein

Ahlbeck

Vergiss nicht zu danken und vergiss nicht zu loben. Jetzt, wo der Regen des Wonnemonats gefallen ist und die Kühle der Eisheiligen einem angenehmen Gefühl von Sommer-Sonne-Meer weicht, geht es uns richtig gut. Endlich spüren wir ein Gefühl von Freiheit. Unser Bundesland ist wieder offen! Die Strandpromenade füllt sich mit Leben und der zarte Duft nach frisch gebratenem Fisch durchzieht die Abendstunden.

Wir, die wir hier wohnen, lächeln, wenn wir den neu angekommenen Touristen beim Sich-Freuen zusehen. Es ist wieder Leben am Strand. Die Beachball-Spieler kehren zurück, ein Berliner Volleyballclub macht es sich für 14 Tage direkt am Netz gemütlich, die Kinder laden ihre Wasserspritzpistolen mit kaltem Ostseewasser und erschrecken die Mütter in ihrem Mittagsschlaf.

Alles ist plötzlich nicht mehr selbstverständlich

Die Wasserwacht macht ihre Durchsagen nicht mehr für einen gähnend leeren Strand, sondern für interessierte Urlauber aus allen Bundesländern. Die Restaurants laden ein, allerlei Kulinarisches zu genießen. Das Meer, am Horizont – gestochen scharf – brandet sanft und leise an den hellen, feinen Sandstrand. Endlich ein Hauch von „Früher“.

Wir sehen unsere Gastronomie und die Hotellerie mit anderen Augen, nicht mehr so selbstverständlich. Wir gehen achtsamer miteinander um. Wir sind froh und erleichtert, den Alltag des Sommers neu zu erleben. Und wir sind dankbar. Bei allem, was uns an Herausforderungen begegnet ist und immer noch begegnen wird, empfinden wir eine tiefe Erleichterung. Ein Gedanke wert ist es, unserer Dankbarkeit einen Adressaten zu geben.

So erhalten wir unser positives Wesen

Haben Sie einen Menschen kennen gelernt in den vergangenen Monaten, der Ihnen wichtig geworden ist? Oder haben Sie Hilfe erhalten in einer Situation, in der Sie nicht mehr mit Hilfe gerechnet haben? Es spielt keine Rolle, ob es ein Nachbar, ein Freund, ein Fremder oder auch ein Amt gewesen ist. Wichtig ist nur, dass wir an das Danke-sagen denken, dass wir unser Menschsein bewahren, dass wir unsere guten menschlichen Werte an unsere Mitmenschen weitergeben und mit ihnen teilen. Dass wir helfen und Hilfe annehmen und dankbar dafür sind. So erhalten wir unser ureigenes, positives Wesen, was integrativ wirkt und in der Dankbarkeit für das Leben an sich in ein Loben übergeht.

An diesem Sonntag lesen die Menschen in ganz Deutschland ein uraltes Lied aus einer Liedersammlung in der Bibel – aus den Psalmen: „Lobe den Herrn, meine Seele!“ Wenn wir unserer Seele freien Lauf lassen, froh und dankbar gegenüber allem eingestellt sind, was uns der Sommer zu bieten hat, dann kann unser Inneres nicht anders als sich freuen. Unsere Seele kann genau das nach außen strahlen und andere mit dieser Freude anstecken. Das ist das Loben im Leben und die Freude, die sich so leicht teilen lässt. Probieren Sie es gerne aus!

Von Sylvia Leischnig