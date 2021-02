Ahlbeck

Die versteckte Badestelle in Neppermin ist immer ein schönes Ziel. Die Stille tut uns gut, auch das Pferdeschnauben und der leise Wellenschlag. Im Sommer schwimmen wir in den Sonnenuntergang hinein.

Unerwartet stand am Ufer ein Kreuz. Ein Foto und das Wort „unvergessen“ zierten es, Blumen lagen davor und ein Engel. Wir haben uns das Foto angesehen. Die Frau war jung. Die Trauer war zum Greifen nah. Unser Schwimmvergnügen wirkte plötzlich pietätlos. Wir haben den Platz gewechselt. Jetzt ist, dank der OZ und einer Leserin, das Rätselraten um das Kreuz beendet.

Verbindung zu alten Zeiten herstellen

„Unvergessen“ – das sind die Orte, die sich vor einem öffnen, wenn man zurückdenkt und sein Lebensglück einsammelt. „Unvergessen“ – das ist die Straßenecke vor dem Haus meiner Kindheit. Unvergessen ist der gepunktete Küchentisch, an dem meine Mutter bei den Hausaufgaben half. Unvergessen sind die Parkbank und der erste Kuss. Meine Bibel aus dem Konfirmandenunterricht steht für meinen jungen Glauben. Ich pflege solche Dinge. Es gelingt ihnen, die Verbindungen zu alten Zeiten sicherzustellen. Das Wort „unvergessen“ leuchtet an Orten und an Dingen auf.

Morgen beginnen die sieben Wochen, die auf Karfreitag und Ostern zuführen. Es geht um den Tod und um ein unvergessenes Leben. Es geht um Jesus Christus, der, statt in der Erinnerung zu verblassen, unvergessen bleibt. Sein Kreuz – der Ort, an dem er starb – erscheint als Zeichen gegen die Vergänglichkeit. Morgen erklingt in den Kirchen diese Liedstrophe: „Ach bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott; Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not.“ In der Vergänglichkeit bittet der Glaube um Gottes Treue. Er erhält das Gute, lässt altes Glück auch in schweren Tagen neu erscheinen.

Glücksbänke – Orte, an denen etwas Schönes erlebt wurde

Jetzt hat der Witwer sein Kreuz abgeholt. Er wollte der Badestelle wohl die alte Leichtigkeit zurückgeben. Auch andere Menschen sollen hier Unvergessliches erleben. Hoffentlich hat ihn all die Anteilnahme aus Neppermin erreicht.

In der OZ wurde von Glücksbänken berichtet. Das sind einfache Bänke für Orte, an denen man etwas besonders Schönes erlebt hat. Durch solche Bank kann man sein eigenes Glück mit anderen Menschen teilen. Eine Glücksbank wünsche ich Neppermin. Über ein Schild mit der Geschichte dieser jungen Frau würde ich mich freuen. In all dieser Trauer, die wir teilen, würde dann etwas von dem unvergessenen Glück dieser Menschen an diesem Ort erscheinen. Das würde ich jetzt gerne teilen.

Von Henning Kiene