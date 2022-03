Ahlbecker Schüler lernen spielend französisch mit Muttersprachlerin

Ahlbeck

Spielerisch die französische Sprache lernen – und das ohne die Lehrer in der Schule: Die Schülerinnen und Schüler der Europäischen Gesamtschule in Ahlbeck haben in den vergangenen Tagen am Sprachprojekt „FranceMobil“ teilgenommen. In kleinen Lerngruppen konnten sie ihre Kenntnisse der Fremdsprache noch weiter vertiefen, und – worauf die Fachlehrerinnen großen Wert legen – mit einer Muttersprachlerin in Kontakt kommen.

„Das Projekt bietet Abwechslung zum Französischunterricht“, macht Lehrerin Ilka Thoms deutlich. Alle französisch lernenden Klassen haben mit der Lektorin Manon Gatandeau Zeit verbringen und noch mehr in die Kultur und Sprache eintauchen können. „Das Spannende war, dass die Lektorin die ganze Zeit französisch gesprochen hat. Auch die jungen Französischlernenden mussten zeigen, was sie schon können.“ Und die Schülerinnnen und Schüler hatten Lust darauf, neues zu lernen.

Schüler freuen sich über Abwechslung im Unterricht

Der Französisch-Oberstufenkurs, den auch Alissa Shazma Or-Rashid und Dennis Riemer besuchen, können die Sprache schon ganz gut. Für sie sei es kein Problem gewesen, nur französisch zu reden. Verstanden hätten sie alles, was die Lektorin gesagt hat, versichern sie. Der Kurs konnte anhand von moderner Musik erarbeiten, woher die Künstlerinnen und Künstler stammen und noch mehr von der Kultur erfahren. „Ich wusste nicht, dass französisch in so vielen Ländern tatsächlich gesprochen wird“, sagte die 17-jährige Alissa nach der Stunde. „Der Austausch mit einer Mutterschprachlerin war sehr interessant.“

Und auch ihr Klassenkamerad Dennis Riemer ist begeistert: Es sei interaktiv gewesen, habe spaß gemacht. Beiden gefalle es sehr, ihre Sprachkenntnisse weiter zu vertiefen. Einige ihrer Mitschüler hätten sich nach der zehnten Klasse dafür entschieden, die Fremdsprache nicht weiter zu lernen.

Motivation der Schüler zum Sprachenlernen soll mit Projekten gesteigert werden

Der französisch-oberstufenkurs der Gesamtschule Ahlbeck freute sich sehr darüber, der Muttersprachlerin und Mentorin Manon Garandeau (mitte) Fragen stellen zu können. Auch Lehrerin Ilka Thoms (r) freut sich, dass sie den Schülerinnen und Schülern Abwechslung bieten kann. Quelle: Stefanie Ploch

Für die Schülerinnen und Schüler der derzeitigen achten Klasse ist das Sprachprojekt ein Auftakt zum Austausch, sagt Ilka Thoms. Die Lehrerin Sandra Rath pflege mit ihrem Französischkurs der Jahrgangsstufe intensiven Kontakt zur Partnerschule in Merville. Wenn alles klappe, wie geplant, könne mithilfe der Erasmus-Plus-Förderung im September und im Oktober die nächsten Austausch-Treffen mit den Schülern stattfinden. Dann lernen die Jugendlichen aus Ahlbeck noch mehr von der Sprache und Kultur kennen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um die Projekttage abzurunden gab es für jeden Schüler einen Crossaint. Für die Kinder und Jugendlichen, die sich für Polnisch als zweite Fremdsprache entschieden haben, steht auch ein solches Projekt auf dem Plan. „Die Motivation zum Sprachenlernen soll mit solchen interaktiven Angeboten natürlich weiter angeregt werden“, sagt Thoms. „FranceMobil“ wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk mit der Französischen Botschaft angeboten und vom Deutsch-Französischen Institut in Erlangen und dem Ernst Klett Verlag unterstützt.

Von Stefanie Ploch