Auf der Insel Usedom begann am Dienstag die Zweitimpfung in den Senioren- und Pflegeheimen. Den Anfang machten am Vormittag die Mitarbeiter und Bewohner der Ahlbecker Pommernresidenz. Wie Leiterin Cornelia Seiffert berichtet, bekamen 60 Männer und Frauen, sowohl Bewohner aus auch Mitarbeiter, den Piks in den Oberarm. Unterstützung bekam das mobile Impfteam vom Technischen Hilfswerk. Am Mittwoch reist wieder ein mobiles Impfteam nach Ahlbeck, um die restlichen 60 Impflinge zu versorgen.

Massentest nach Verdachtsfall in Zinnowitzer Seniorenheim

Auch im Zinnowitzer Haus „Sorgenfrei“ kommt am Mittwoch ein mobiles Impfteam, um Mitarbeitern und Bewohnern die Impfung zu verabreichen. Insgesamt stehen dort rund 80 Impfungen auf der Tagesordnung. Anfang Januar gehörte das Haus Sorgenfrei zu den ersten Häusern auf der Insel Usedom, welches von einem Impfteam angefahren wurde.

In der vergangenen Woche gab es bei einer Bewohnerin im Haus Sorgenfrei einen Corona-Verdachtsfall. Daraufhin wurden alle 66 Bewohner und rund 60 Angestellte auf das Coronavirus getestet. Wie Leiterin Annett Schröder berichtet, gab es in der Einrichtung bei der Bewohnerin nach einem Krankenhausaufenthalt ein positives erstes Ergebnis. „Alle Mitarbeiter mussten zum PCR-Test. Am Tag darauf bekamen wir das Ergebnis, dass alle negativ sind“, sagt sie.

Leiterin Annett Schröder lobte, dass alle Notfallpläne im Falle eines Verdachtsfalls gegriffen haben und erfolgreich durchgeführt wurden. Außerdem ist sie froh, dass noch weitere Kollegen freiwillig auf sie zukamen, um sich impfen zu lassen.

Das Haus Sorgenfrei in Zinnowitz gehört zu den wenigen Altenpflegeeinrichtungen in der Region, in welcher das Coronavirus noch nicht ausgebrochen ist. Oft sind es die Ausbrüche in den Altenheimen, die die Inzidenzzahlen im Landkreis Vorpommern-Greifswald so in die Höhe treiben.

