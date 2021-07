Ahlbeck/Swinemünde

Im kleinen Aufenthaltsraum hängt ein Plakat mit zehn Tipps zur Vermeidung von Rückenbeschwerden. Unter Punkt 10 heißt es: Vermeiden Sie Hektik und Stress! Stress, den haben Mandy Geue und Krzysztof Cisowski gerade am Fenster, dem Check-in. Eine kleine Schlange hat sich gebildet.

„Sind Sie angemeldet?“, fragt Mandy Geue. „Nein“, antwortet die ältere Dame. „Dann müssen Sie mit dem Handy den QR-Code scannen oder diese Seite aufrufen.“ Die Dame schaut auf ihr Smartphone, drückt wild herum und reicht es ins Fenster – „können Sie das machen?“. Ja, Mandy Geue kann. „Wir helfen und das sehr oft“, sagt die Zirchowerin, die im Corona-Schnelltestzentrum Ahlbeck an der polnischen Grenze das Sagen hat.

Es ist kurz nach 10 Uhr. Im Container, der lange Zeit Zoll- und Polizeikräfte beherbergte, wird seit Mitte März auf das Coronavirus getestet. Nach dem Check-in“ geht es ein Fenster weiter. Hier wartet Karolina Debowska. Hinter ihr sind in einer grauen Schale zahlreiche Röhrchen mit Wattestäbchen aufgereiht. „44. Das sind die Nasenabstriche seit 7 Uhr“, sagt die Swinemünderin, die wie ihre beiden Kollegen im Ganzkörperschutzanzug mit Handschuhen und Maske ihren Job macht. Täglich, bis auf Sonntag. Während Mandy Geue bei der Firma CoviMedical GmbH angestellt ist, gehören die anderen beiden zur Seetel-Gruppe, die anfangs das Testzentrum betrieb.

300 bis 400 Tests am Tag

„Unter 100 Tests sind es am Tag nie“, sagt Mandy Geue. Zwischen März und Mai seien es um die 300 bis 400 am Tag gewesen. In der Lockdown-Zeit zählten die Grenzpendler zu den Hauptkunden. Das habe sich gewandelt. Mit den zuletzt sinkenden Infektionszahlen und immer mehr Geimpften geht die Nachfrage nach den Schnelltests zurück.

Allerdings nicht an der Grenze, weil Polen die Testpflicht verlängert hat. Bis 31. August müssen Menschen bei der Einreise (Tagesausflug, Tanken, Einkauf) einen negativen Corona-Test auf Englisch oder Polnisch vorzeigen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Vollständig geimpfte Personen sind von der Testpflicht befreit, wenn seit der Impfung 14 Tage vergangen sind. Ausgenommen sind auch Genesene und Grenzpendler.

„Grenzpendler, da kommen am Tag noch vier oder fünf. Die meisten sind jetzt Tagestouristen“, sagt die Zirchowerin. So wie Kathrin und Oliver Helwes aus Pinneberg. Sie hatten vor zwei Minuten das Stäbchen in der Nase und warten. In 10 bis 15 Minuten bekommen sie ihr Ergebnis aufs Handy und wollen dann nach Swinemünde – vorausgesetzt es ist negativ. Grenzkontrollen gibt es nicht sporadische auf polnischer Seite schon. An diesem Morgen stehen zwei polnische Beamte mit ihrem Fahrzeug an der Grenze.

Schlechtes Netz und falsche Mail-Adresse

Auch die Wegners aus Bergen wollen nach Polen und machen vom kostenlosen Bürgertest Gebrauch. Angemeldet sind die Rüganer nicht. Dabei gibt es die Termine mit Tag und Zeiten nur über die Seite www.15minutentest.de. Dennoch können sie sich testen lassen. Er muss nicht, weil vollständig geimpft. Die Gattin schon.

Doch es gibt ein Problem: Mandy Geue ist wieder als IT-Spezialistin gefragt. Der Rüganer hat die falsche E-Mail-Adresse angegeben. Auf das Ergebnis seiner Frau kann er auf dem Handy nicht zugreifen, weil er die Mail-Adresse des Sohnes verwendet hat. Den Sohn anrufen? „Ein Glücksspiel. Das Netz ist hier ganz schlecht, obwohl in der Nähe ein Vodafone-Turm steht“, sagt die 39-Jährige.

Claudia Degwarth aus Sachsen-Anhalt lässt sich vor ihrem Tagestrip nach Polen von Karolina Debowska testen. Quelle: Henrik Nitzsche

Kein Einzelfall. Der Empfang sei katastrophal, viele Testwillige kommen nicht auf die Homepage, um sich anzumelden. Am leichtesten geht das mit einem QR-Code-Scanner auf dem Handy. „Wenn das Netz versagt, geht es nur mit Roaming. Viele haben aber Angst, dass das Kosten verursacht“, meint Krzysztof Cisowski. Seit 2017 sind Roaming-Gebühren EU-weit aber abgeschafft.

Datumsfälschung bei Corona-Testergebnis

Und wie kann dem Rüganer geholfen werden? Er bekommt das Ergebnis für seine Frau schriftlich – „eine Ausnahme“, wie Mandy Geue sagt. Seit Ende April gibt es das nämlich nicht mehr, weil Fälschungen an der Tagesordnung waren. „Viele haben das Schriftstück manipuliert und ein anderes Datum eingesetzt und den Zettel so mehrere Mal benutzt.“ Deshalb gibt es das Testergebnis nur noch als Mail – für den Getesteten und für das Gesundheitsamt.

Für heute liegen 120 Anmeldungen vor. „Am Ende werden wir wohl auf 200 Tests kommen“, sagt Mandy Geue, die vor ihrem Job im Container als Buchhalterin beschäftigt war und für die Abnahme der Tests (Antigen-Schnelltests und PCR) wie ihre Kollegen bei einem DRK-Lehrgang fit gemacht wurden.

Mit EU-Impfzertifikat über die Grenze

Hilfe gibt es von dem Trio nicht nur bei technischen Fragen zum Handy, sondern auch, wenn es um die Einreiseregeln nach Polen geht. Eine Frau tritt ans Fenster und will wissen, ob der sogenannte CovPass, der digitale Impfpass, in Polen akzeptiert wird? Oder braucht es noch immer das gelbe Impfheft im Papierformat? Mandy Geue: „Nehmen Sie ruhig das gelbe Impfheft mit“, rät sie.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vom Sprecher der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, Hauptkommissar Igor Weber, heißt es dazu: „Der digitale CovPass sollte europäisch abgestimmt sein. Dieser kann auch in englischer Sprache aufgerufen werden.“

Öffnungszeiten Testzentrum Ahlbeck Grenze: Montag bis Freitag 7 bis 15 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr; PCR-Test, montags, mittwochs und freitags von 7 bis 11.45 Uhr. Kosten: 54,90 Euro oder kostenlos, wenn vom Arzt verordnet

Weitere Testzentren in den Kaiserbädern gibt es im Bansiner Beachhotel, alte Grundschule Heringsdorf, Hotel Upstalsboom (Eichenweg), Heringsdorf EKZ (ehem. Apotheke) und Ostseehotel Ahlbeck.

Von Henrik Nitzsche