Der Inselvermarkter Usedom Tourismus GmbH (UTG) hat zu einem Ideenwettbewerb aufgerufen, um neue Marketing-Ideen zu finden: Wie weit soll es denn mit dem Tourismus noch gehen? Die Insel ist nicht voll, sie ist übervoll. Wir brauchen keine stärkere Identifikation mit dem Tourismus. Was wir noch viel weniger brauchen ist zusätzliches Marketing für noch mehr Tourismus. Das neue Wort vom „Overtourism“ macht die Runde.

Wir erleben es jeden Tag, wie viele Leute hier sind. Der Dauerstau ist nur eine Begleiterscheinung. Vor Jahren hieß es noch, man will hier Klasse vor Masse. Ich glaube man will sicherlich (auch) Klasse, aber man nimmt als Touristiker auch liebend gern die Masse und wenn dies zu Lasten der Lebensqualität der Einwohner geht, dann ist es ebenso. Es sollte sich Gedanken gemacht werden, wo die Grenze für den Tourismus auf Usedom ist.

Wie viele Menschen verträgt die Insel und wie halten wir diese Grenze dann auch ein? Aber selbst das wird schon schwer, weil die Diskussion derzeit noch ist, dass manche Gemeinden noch Nachholbedarf in Sachen weiterer Betten sehen. Die Insel Usedom hat keinen Bedarf an weiteren Betten und auch nicht an zusätzlichen Touristen.

Vielleicht muss man unpopuläre Wege gehen, wie z.B. darüber nachzudenken, Urlaubern während des Aufenthaltes die Nutzung ihres Autos zu untersagen. Dazu muss natürlich der ÖPNV stärker ausgebaut werden. Es ist kaum zu erwarten, dass freiwillig vom Auto auf Bahn oder Bus umgestiegen wird. Der Tourismus wird profitieren, wenn die Einwohner sich mehrheitlich wohlfühlen, denn zufriedene und glückliche Gastgeber sind Garanten für zufriedene Urlauber, umgekehrt gilt dieser Satz leider überhaupt nicht.

Frank Lettner, Ahlbeck

