Am 8. 8. wird Helga Blandau aus Ahlbeck 88 Jahre alt – so eine doppelte Schnapszahl muss doch gefeiert werden. Die Enkel wollen kommen, übrigens acht an der Zahl. Auch die Urenkel werden dabei sein. Bis letztes Jahr waren es noch acht, seit 2020 sind es neun.

Dass dieser Tag mal kommt, damit hatte sich Helga Blandau gar nicht beschäftigt. „Mir wurde das erst kürzlich bewusst, als mich jemand fragte, wie alt ich bin. Ich sagte nur 8.8.88“, so die Ahlbeckerin, die das gar nicht für so ungewöhnlich hält. Dass an dem Tag die Feierlichkeiten schon um 8 Uhr beginnen, das schließt die vitale Seniorin aus. „Vor 9 Uhr habe ich keine Sprechstunde“, meint sie und lächelt.

Helga Blandau ist 1944 mit ihren Eltern und Geschwistern aus der Stadt Köslin (heute polnisch Koszalin) geflüchtet. Da war sie 12. Über Binz auf Rügen und Zinnowitz kam sie nach Kachlin, wo sie bis 1952 lebte und anschließend nach Ahlbeck zog. Beim Tanz in Görke lernte sie ihren Mann kennen.

Ihre Leidenschaft fürs Kochen und Backen wurde zum Beruf. „Mit 40 Jahren habe ich in der Abendschule meinen Facharbeiter als Köchin gemacht“, sagt sie. Sie kochte im bekannten Wolgaster Kulturhaus „Vier Jahreszeiten“ und für Schüler und Lehrer im Internat in Heringsdorf. Rouladen und Gulasch gehören zu ihren Lieblingsgerichten.

1983 war Schluss an den Töpfen und Pfannen, weil sie ihren kranken Vater pflegen musste. Für die Familie hat sie aber weiter gekocht. „Mutter hat alles geschmissen“, sagt Tochter Cornelia Seiffert.

Und noch heute hat ihre Mutter viele Anhänger im Haus der Tochter, die das Senioren-Pflegeheim Pommern Residenz leitet. „Meine Mitarbeiter lieben ihren Buttermilchkuchen“, so Cornelia Seiffert, die jeden Sonntag von ihrer Mutter Besuch bekommt.

Karten, Basteln und Bowling in der Woche

In der Woche ist das nämlich gar nicht so einfach, denn die vitale 88erin hält Körper und Geist noch fit. Montags trifft sie sich mit der Bastelrunde. „Wir sind übrigens acht Leute“, sagt sie und lacht. Zweimal im Monat geht sie mittwochs bowlen oder ist an den Geräten auf dem Seniorenparcours vor dem Pflegeheim auf der Ahlbecker Promenade zu finden. Am Donnerstag werden in der Gruppe bei kleinen sportlichen Übungen die Gelenke in den Armen und Beinen trainiert. Und freitags? Da ist sie beim Kartenspielen. „Am Dienstag ist mein Ruhetag“, sagt sie.

Seit sechs Jahren gibt es jährlich ein Familientreffen in immer wechselnden Gegenden mit allen Kindern- und Schwiegerkindern, Enkel- und Urenkelkindern. „Da kommen immer um die 22 Leute zusammen. Das ist schön, alle auf einmal zu sehen“, so Helga Blandau.

Wie viele zu ihrem Geburtstag kommen, kann sie nicht sagen. Zu Enkel und Urenkel gesellen sich auch noch ihre Geschwister. Gefeiert werden soll bei der Tochter mit Kaffee und Kuchen und einem „schönen Abendessen“, wie Cornelia Seiffert sagt. Vielleicht gibt es ja am Nachmittag auch den beliebten Buttermilchkuchen.

Von Henrik Nitzsche