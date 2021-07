Ahlbecks Strand wird zur Sportarena: Diese Hansa-Ikone ist dabei

Ahlbeck

Hansa-Fans dürften immer noch Gänsehaut bekommen, wenn sie an die Bundesligasaison 1999 denken – dem legendären Spiel in Bochum. Mit dem Sieg rettete Hansa den Klassenerhalt in der Bundesliga. Damals stand Andreas Zachhuber als Hansa-Trainer an der Seite. Nun kommt der Fußball-Lehrer auf die Insel Usedom.

Am Mittwoch (21. Juli) coacht er am Strand im Rahmen der AOK Aktiv on Strand Tour 2021. Von 11 bis 16 Uhr laden Zachhuber und sein Team am Ahlbecker Sportstrand (Strandaufgänge 1 Y/1 Z) zu Bewegung und Spaß direkt an der Ostsee ein. Der Eintritt ist frei.

Zusätzlich zu Angeboten der klassischen Strandsportarten Beachsoccer, Beachhandball, Beachtennis oder Beachvolleyball wird in Zusammenarbeit mit regionalen Sportvereinen ein vielfältiges Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. „Ein wichtiges Anliegen der Tour ist es auch, Sportmöglichkeiten zu präsentieren, die zu einer aktiven Mitgliedschaft in einem heimatlichen Sportverein führen“, sagt Juri Schlünz von der AOK Nordost. Schlünz ist ebenfalls eine Hansa-Ikone.

Andreas Zachhuber Active Beach Quelle: Archiv

Vormittags wird ein Beachsoccer-Turnier mit Kindern im Alter von sieben bis zwölf Jahren mit dem deutschen Rekordmeister, den „Rostocker Robben“, organisiert. Daran können auch Urlauberkinder teilnehmen. Den ganzen Tag über zeigen die Spieler Tipps und Tricks im schnellen und sehr athletischen Strandfußball, der sich deutlich vom Kicken auf dem Rasen unterscheidet.

Mit von der Partie sind auch die Handballer vom HSV Insel Usedom und Spieler vom Inlinehockeyteam der Rostocker Nasenbären. Die starken Männer vom Rostocker „Straßensport e.V.“ zeigen den Gästen, wie jeder ganz ohne Geräte und nur mit dem eigenen Körpergewicht gesund und effektiv Sport treiben kann. Vor Ort sein wird auch der Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport MV mit einem kleinen Rollstuhlparcours auf der Aktivpromenade. Wer es eher rhythmisch mag, kann sich beim schweißtreibenden Zumba auspowern.

Von Henrik Nitzsche