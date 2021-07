Heringsdorf/Swinemünde

Die Gegner des geplanten Containerhafens vor Swinemünde machen weiter mobil. Am Wochenende wollen sie mit einer deutsch-polnischen Radtour auf das Großvorhaben aufmerksam machen.

Zwei auf polnischer Seite geplante Mega-Projekte stoßen gegenwärtig auf Widerstand auf deutscher Seite. Zum einen geht es um das neue Containerterminal vor Swinemünde, das östlich der Swine auf der Insel Wollin auf über 600 Hektar inmitten eines europäischen Natura-2000-Gebiet entstehen soll.

Zum anderen geht es um den Oderausbau, der auf polnischer Seite vorangetrieben wird. Vorgesehen ist die Vertiefung des Flussbettes, um die Fahrwasserbedingungen für die Binnenschifffahrt zu verbessern. Umweltverbände laufen dagegen Sturm, weil sie damit eine Erhöhung der Wasserstände bei Hochwasser befürchten. Angesichts der aktuellen Bilder aus Süddeutschland könnte das dramatische Folgen haben.

Usedomer von Fahrrad-Sternfahrt inspiriert

Nachdem die Grünen am vergangenen Wochenende mit einer Fahrrad-Sternfahrt bis Frankfurt (Oder) gegen den Oderausbau protestiert haben, steigen am Samstag (24.7.) die Usedomer aufs Rad. „Als Zeichen für die Erhaltung der sensiblen Natura 2000-Gebiete auf und vor den Inseln Wollin und Usedom haben wir am Samstag eine deutsch-polnische Radtour organisiert“, berichtet Rainer Sauerwein, Mitglied des Vorstandes der Bürgerinitiative „Lebensraum Vorpommern“.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am XXL-Strandkorb an der Heringsdorfer Seebrücke. Folgende Route ist geplant: „Zuerst geht es entlang der Europapromenade, dann über die Swinemünder Stadtfähre zum Naturstrand von Warszów, dem Wolliner Stadtteil, den wir nach rund 13,5 km erreichen“, so Sauerwein. Am Ziel sollen den Teilnehmern die Ausmaße des geplanten Containerhafens und des neuen Außenhafens von Swinemünde deutlich gemacht werden. „Einschließlich der dazu nötigen Infrastruktur“, ergänzt der Ahlbecker.

Schutzgebiete werden wasserseitig zerstört

„Mit dieser Investition werden Schutzgebiete an Land sowie wasserseitig zerstört und negativ beeinflusst. Gemeinsam mit den polnischen Insulanern soll vor Ort gezeigt werden, welche Schäden entstehen werden. Wir wollen erklären, welche Auswirkungen es auch auf den Naturpark Insel Usedom haben kann“, so Sauerwein.

Unterstützt werden die Usedomer bei der Aktion am Samstag vom Aktionsbündnis „Pommersche Bucht“ auf polnischer Seite. „Wir sind von der Rad-Tour gegen den Oderausbau inspiriert worden. Deshalb haben wir uns entschlossen, die bequemen Insel-Fahrradwege für eine grenzüberschreitende Aktion zu nutzen“, sagt Sauerwein.

Oderausbau fördert Berechtigung des Containerhafens

Die Beteiligten seien sich des Zusammenhangs zwischen beiden Vorhaben bewusst. Der Bau des Containerhafens in Swinemünde erhält auch seine Rechtfertigung und wirtschaftliche Bedeutung, wenn die Oder für eine leistungsfähige Binnenschifffahrt ausgebaut wird. Dadurch werde eine der letzten naturnahen Flusslandschaften Europas zerstört.

„Die Planer erhoffen sich, einen Drittel des Umschlags des Hamburger Hafens über den Container-Terminal vor Usedom und Wollin künftig zu erreichen. Dabei schätzen Insulaner wie Kurgäste auf beiden Seiten der Swine gerade die naturnahe Schönheit der vielfältigen Landschaft mit ihrer reichen Flora und Fauna. Eine Industrialisierung dieser Größenordnung würde diesen Charakter nachhaltig zerstören“, heißt es in der Mitteilung der BI „Lebensraum Vorpommern“.

Die Planungen für den Containerhafen vor Swinemünde haben inzwischen wieder Fahrt aufgenommen. In der ersten Etappe gab es nur einen ernsthaften Interessenten für den Bau des Mega-Projektes auf der Ostsee. Weil der die Auflagen nicht erfüllen konnte, stoppte die zuständige Stettiner Hafenbehörde die Ausschreibung.

Protest in grüner Kleidung

Inzwischen kündigte die Behörde ein neues Bieterverfahren an, das am 30. September eröffnet wird. Das dreistufige Verfahren soll bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen sein, so das Ziel der Hafenverwaltung. Das hatte für neue Unruhe auf deutscher Seite gesorgt und die Gegner des Projekts wieder auf den Plan gerufen.

Als Symbol des Protestes bitten die Organisatoren am Samstag alle Teilnehmer ein grünes Kleidungsstück beziehungsweise Accessoire zu tragen, um die Verbundenheit zur Natur und Umwelt zu unterstreichen. Alle Teilnehmer sind aufgerufen, sich an die aktuellen Corona-Auflagen zu halten. Das bedeutet beim Grenzübertritt, dass ein negatives Testergebnis nötig ist, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Der Nachweis über eine vollständige Impfung reicht auch.

Von Henrik Nitzsche