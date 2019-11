Geschenke der Hoffnung für Kinder in Osteuropa

Wolgast/Zinnowitz/Ahlbeck

Langsam, aber sicher naht die Weihnachtszeit und wieder öffnen sich in Wolgast und auf der Insel Usedom mehrere Sammelstellen für Weihnachtspäckchen, die für bedürftige Kinder in Osteuropa bestimmt sind. „In diesem Jahr sammelt der Verein Hoffnungsträger Ost Päckchen für Moldawien und die Ostukraine“, berichtet Birgit Grundig aus Wolgast, die zu jenen gehört, die sich seit vielen Jahren für die Aktion engagieren. Die regionalen Akteure können dabei auf die Hilfsbereitschaft vieler treuer Päckchenpacker bauen.

„Im vorigen Jahr kamen allein in Wolgast und Umgebung 266 Päckchen zusammen. Insgesamt gingen 8223 Geschenkesendungen auf die Reise – das ist ein Riesenerfolg“, berichtet Birgit Grundig, die zur Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Wolgast/ Usedom gehört und im neuen Jahr bei der Übergabe der Geschenkesendungen persönlich dabei sein wird. „Unsere Gruppe, das sind zehn Leute aus Deutschland und aus der Schweiz, reist vom 3. bis zum 17. Januar 2020 in die Ostukraine“, schildert die 57-Jährige. „Mit dem Zug besuchen wir mehrere Orte im Lugansk-Gebiet. Dort verteilen wir die Päckchen an Kinder in Schulen und Kulturhäusern und an sozial schwache Familien. Auch mehrere Straßeneinsätze stehen auf dem Programm.“

Viele Empfänger würden ohne die Päckchenaktion zu Weihnachten gänzlich leer ausgehen. Quelle: privat

Ein zweiter Hilfstrupp bricht im Januar nach Moldawien auf. Helfer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden dort zum Beispiel in Kinderheimen, Gefängnissen und Familienhäusern Station machen. Besuche und Weihnachtsgottesdienste, bestehend aus einem Anspiel, Liedern in verschiedenen Sprachen, der Weihnachtsgeschichte und der frohen Botschaft aus der Bibel, bilden oft den Rahmen der Übergabe.

„Die Kinder sind sehr dankbar, wenn sie die liebevoll gefüllten Päckchen in Empfang nehmen“, berichtet die Wolgasterin, die schon an mehreren Hilfseinsätzen in Moldawien teilgenommen hat. „Weil viele Menschen in den betroffenen Ländern unter der Armutsgrenze leben, hätten die meisten Mädchen und Jungen zum Weihnachtsfest sonst gar nichts.“

„Wer Freude daran hat, für die Kinder in diesen ärmsten Regionen Europas Weihnachtspäckchen zu füllen, ist herzlich eingeladen“, so Birgit Grundig. In die Päckchen sollen hinein: Spielzeug (Ball oder Kuscheltier), Zahnpasta und eine Zahnbürste, Malstifte und Malheft, zwei Schulhefte (kariert DIN A4), 400 Gramm Nuss-Nougat-Creme, Trinkschokoladen-Pulver, ca. 350 Gramm Süßigkeiten, ca. 200 Gramm Schokolade und ca. 500 Gramm Lebkuchen oder Kekse.

Die Päckchen aus Westeuropa finden in Moldawien und in der Ostukraine dankbare Abnehmer. Quelle: privat

Es wird gebeten, gemäß der Packliste einzukaufen und zu packen, um Probleme beim Zoll zu vermeiden. Alle Lebensmittel sollten mindestens bis Ende März 2020 haltbar sein. Die Päckchen bitte gut verpacken und zukleben. Dabei kann Geschenkpapier verwendet werden.

Annahmestellen befinden sich ab sofort bis zum 15. November jeweils von Montag bis Freitag von 15 bis 18.30 Uhr in Wolgast bei Birgit Grundig in der Chausseestraße 39 (☎ 038 36/60 08 38 oder 01 76/61 51 44 15), von 14.30 bis 18.30 Uhr in Zinnowitz bei Christel Lippa in der Ahlbecker Straße 19 a (☎ 03 83 77/4 27 30) und von 14.30 bis 18.30 Uhr bei Hellmut Koch in Ahlbeck, Schillerstraße 33 (☎ 03 83 78/80 82 88). Außerhalb der Zeiten sind telefonische Absprachen möglich.

Von Tom Schröter