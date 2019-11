Al Najjar bleibt Integrationsbeauftragter

Vorpommern-Greifswald

Der Syrer Ibrahim Al Najjar ist auch für die kommenden fünf Jahre im Landkreis Vorpommern-Greifswald als ehrenamtlicher Integrationsbeauftragter tätig. 34 Abgeordnete des Kreistages hatten am Montagabend in Pasewalk für ihn votiert und schlossen sich damit dem Vorschlag der SPD-Fraktion an. Al Najjar setzte sich damit gegen die Traumapädagogin Ann Laura Schröder durch, die von den Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Linke sowie die Kreistagsmitglieder Anja Hübner und Robert Gabel vorgeschlagen wurde. Schröder erhielt 14 Stimmen, elf Abgeordnete stimmten gegen die Bestellung eines Integrationsbeauftragten.

Der 47-Jährige Al Najjar wurde im syrischen Aleppo geboren und kam 1994 zum Medizinstudium nach Greifswald. Er heiratete eine deutsche Frau und ist Vater von sechs Kindern. 2001 trat er in die SPD ein und engagiert sich nach eigenen Worten seit 2009 auf kommunalpolitischer Ebene. Er wurde im Mai erneut in die Greifswalder Bürgerschaft gewählt und löste unlängst Peter Multhauf als Vorsitzenden der Ortsteilvertretung von SchönwaleI/Südstadt ab. Al Najjar war bereits in der vergangenen Legislaturperiode Integrationsbeauftragter. Er ist im Netzwerk Migration aktiv und bestrebt, das Bundesnetzwerk demnächst einmal zu einer Tagung nach Greifswald zu holen. Für seine ehrenamtliche Arbeit erhält er monatlich eine Aufwandsentschädigung von 230 Euro.

Von ph