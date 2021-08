Stralsund

“... meine Pflichten als Bürger gewissenhaft erfüllen und zum Wohle der Stadt Stralsund nach allen meinen Kräften mitwirken will…“ diesen Eid hatte Albert Herold beim Erwerb des Bürgerrechtes geleistet und sein ganzes Leben lang mit Fachkompetenz und Arbeitseifer erfüllt. Er wurde am 16. September 170 Jahren geboren. Seine Familie war wahrscheinlich wohlhabend.

Obwohl Herold früh verwaiste, legte er das Abitur an der Realschule I. Ordnung ab und konnte mit 26 Jahren sein Geschäft dank einer „soliden finanziellen Grundlage“ eröffnen. Er handelte mit Effecten und Getreide und später mit den neuesten und modernsten Düngemitteln: Thomasmehl, Chilesalpeter, Kainit und Kali-Düngersalz. Eine Lehre in Herolds Geschäft war eine gefragte und solide Grundausbildung für viele Berufe.

„Getreide vom Halm“ gekauft

„Der Bankkaufmann stand hoch über allen kaufmännischen Berufen im Ansehen, wir kamen uns als eine Elite vor, waren es vielleicht auch, und sogar wir Stifte wurden demgemäß behandelt“, erinnert sich ein Schüler. „Man redete uns nicht etwa mit dem Vornamen und mit ,Du’ an, sondern wir waren „,Herr Sowieso’ und ,Sie“’. Albert Herold kaufte im Frühjahr „Getreide auf dem Halm“. Das hatte für den Bauern den Vorteil, dass er mit einer bestimmten Summe rechnen konnte – unabhängig vom Ernteertrag. Der Käufer konnte günstig erwerben und spekulierte natürlich auf eine gute Ernte.

Ein Vizekonsul von Russland

1878 wurde dem Kaufmann das „exequatur des Reiches als Vizekonsul von Rußland“ erteilt. Damit war er für die Belange der gegenseitigen Handelsbeziehungen zuständig. Aus heutiger Sicht ist folgender Passus des Konsularvertrages bemerkenswert: „Die Vizekonsuln können über der äußeren Eingangstür des Vizekonsulats das Nationalwappen mit der Umschrift ,Vizekonsulat von …’ anbringen. Selbstverständlich soll dieses äußere Abzeichen niemals so aufgefaßt werden, als begründeten es ein Asylrecht ….“

Albert Friedrich Herold als Ratsherr Quelle: privat

Nach 13 Jahren im Bürgerschaftlichen Kollegium (seit 1886) wurde für ihn die Stelle des fünften illiteraten Ratsherren geschaffen, die er bis zur Umstrukturierung des Rates 1919 innehatte. Während des 1. Weltkrieges vertrat er lange Zeit den damaligen Stadtsyndikus Dr. Heydemann. Am längsten war er Mitglied der Gewandschneider-Compagnie, eines Traditionsvereins eingesessener Bürger, dessen Altermänner zur Elite zählten. „To Hogen Niejohr“, also am 6. Januar wurde der „Lotschmaus“ stets nach den gleichen strengen Regeln abgehalten.

Ursprünglich wurden an diesem Tag die Marktstandplätze verlost (loten). Während die „Stralsunder Zeitung“ fast nie darüber berichtete (außer unter dem „Prinzipal“ Herold), las man im fernen Indiana: „…Vorgeschrieben ist dabei ein Gang: Grünkohl mit Rauchfleisch und Bratkartoffeln, aber eine aus dem Jahre 1563 stammende, noch vorhandene Kostenrechnung … beweist, daß man es schon damals verstand, diesen Hauptgang reichlich mit anderen leckeren Gängen zu „garnieren“. …Nach der Gründung des Reiches ist es Sitte geworden, den ersten Trinkspruch – bei Sect und Austern – auf den Kaiser auszubringen. …Die fünf Altermänner haben das Recht, je zwei Gäste einzuladen; eine solche Einladung gilt in Stralsund für eine hohe Ehre – abgesehen davon, daß der Gast zu dem Genuß eines Mahles kommt, das seines Gleichen in ganz Pommern nicht hat.“

Fortschrittlicher Familienvater

Die Krönung aller Titel und Ehrenämter (und wohl auch der teuerste) war sicherlich die Verleihung des „Charakters als Kommerzienrat“ durch den König. Er konnte und muss vorher Geld, viel Geld, gespendet haben. Einerseits sicherte sich der König damit die Gefolgschaft des Kommerzienrates, andererseits erhöhte die Verleihung das Ansehen des Kaufmanns und seines Geschäftes.

Herold hatte fünf Töchter, der einzige Sohn, „Kerling“ genannt, der die Firma hätte übernehmen können, starb mit drei Jahren. So fortschrittlich er bei seinen Geschäften war, war er auch privat. Alle seine Töchter sollten selbstständig sein und erhielten eine hauswirtschaftliche Ausbildung auf der „Frauenschule Reifenstein“, so, wie es damals möglich war. Auch Lotte (verheiratete Kummer), bevor sie Medizin studieren durfte und dann die erste Ärztin in Stralsund war.

Johanna (verheiratete Neefe) war Masseurin. Der Rat kondoliert der Witwe: „Durch die Abberufung Ihres Gatten verliert die Stadt Stralsund einen ihrer besten und angesehensten Bürger, der durch seine große Pflichttreue und unermüdliche Arbeitsfreudigkeit uns allen stets ein Vorbild gewesen ist, und der durch die Lauterkeit seines Wesens in allen Kreisen der Bevölkerung sich größtes Ansehen erfreute.“

Johanna Fegert ist die Urenkelin von Albert Herold

Von Johanna Fegert