Handel - Aldi-Neueröffnung am Donnerstag in Wolgast: So toll wird der neue Markt

Der neue Markt ist hell, freundlich und groß und wurde unter nachhaltigen Gesichtspunkten errichtet. Um 7 Uhr öffnen sich am Donnerstag die Türen – Wolgasts Bürgermeister kassiert zugunsten eines städtischen Vereins. Unterdessen haben die ersten 100 Kunden die Chance, einen 500-Euro-Einkaufsgutschein zu gewinnen.