Aldi baut neuen Markt in Wolgast

Wolgast

Die Unternehmensgruppe Aldi Nord will in Wolgast einen neuen Markt bauen. Wie mitgeteilt wird, wird der bestehende Aldi-Markt an der Robert-Koch-Straße am 3. Februar geschlossen. In der Folgezeit soll das vorhandene Gebäude abgerissen und auf dem Areal durch einen größeren und modernen Neubau ersetzt werden, informierte auf Nachfrage Jana Freund von der Marketingabteilung der Aldi Einkauf SE & Co. oHG in Essen.

Der Bau der neuen Filiale erfolge im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes und folge dem Filialkonzept „Aniko“ (Aldi Nord Instore Konzept). Dessen besonderes Augenmerk „liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem verbesserten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren“, so Freund. Die Verkaufsfläche umfasse künftig 1040 Quadratmeter und bietet somit gut 150 Quadratmeter mehr Platz als ihr Vorgänger.

Modernisierung nach aktuellen Standards

Dank der Modernisierung werde der Markt energetisch aktuelle Standards erfüllen. „Im Zuge der sogenannten Betonkernaktivierung nutzen wir zum Beispiel die Fähigkeit der Decken und Wände im Gebäude, thermische Energie zu speichern und damit Räume zu heizen oder zu kühlen“, erläutert Jana Freund. „Eine CO2-Integralanlage nutzt die Abwärme der Kühlwandregale zum Heizen.“

Da ein Bauzeitenplan aktuell noch nicht vorliege, könne bisher kein Termin für die Neueröffnung mitgeteilt werden. Wie zu erfahren war, sollen die Mitarbeiter des Wolgaster Marktes während der Schließzeit in umliegenden Filialen von Aldi Nord beschäftigt werden.

Von Tom Schröter