Am späten Montagabend zogen Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle in der Wolgaster Makarenkostraße einen 54-jährigen Mann aus Indien aus dem Verkehr, der unter Alkoholeinwirkung gefahren war. Er hatte 1,3 Promille intus.

Alkohol: Kraftfahrer in Wolgast gestoppt

