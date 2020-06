Trassenheide

Die Alkoholfahrt mit Unfall vom damaligen Nordamtsvorsteher und Karlshagener Bürgermeister Christian Höhn im Februar 2018 auf der Insel Rügen könnte jetzt den Amtsausschuss des Amtes Usedom Nord beschäftigen. „Er hat gegen das Beamtenrecht verstoßen. Man sollte ihm noch eine Rüge aussprechen“, forderte am Mittwochabend Gemeindevertreter Wolf Wagenbreth (Bürger im Zentrum) in der Trassenheider Sitzung.

Wolf Wagenbreth ist Gemeindevertreter in Trassenheide. Quelle: WLG

Höhn war zu einer Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen und dem Führerscheinentzug für ein Jahr verurteilt worden. Bei ihm wurde nach dem Unfall 1,3 Promille Atemalkohol festgestellt.

Höhn ist Mitglied der Karlshagener Gemeindevertretung

Weil die Gemeindevertretung Trassenheide für so eine disziplinarische Maßnahme „nicht der richtige Ansprechpartner ist“, so Bürgermeister Horst Freese, soll Wagenbreth für die nächste Sitzung einen Antrag einbringen, die Sache im nächsten Amtsausschuss zu beraten. Er selbst habe Zweifel: „Wir als Gemeindevertreter wollen hier Richter spielen, damit habe ich Bauchschmerzen“, so Horst Freese.

Christian Höhn ist gegenwärtig Mitglied der Karlshagener Gemeindevertretung. Bei der Bürgermeisterwahl 2019 war er nur mit einer Stimme an der Stichwahl vorbeigeschrammt. Der Zinnowitzer Wolfgang Gehrke löste ihn in dem Jahr als Amtsvorsteher im Nordamt ab.

Von Henrik Nitzsche