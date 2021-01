Verdächtiger Fahrer auf der B 111 - Verfolgungsjagd an der Peenebrücke in Wolgast: Darum war die Polizei hinter dem Autofahrer her

Beamte der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern-Greifswald und des Polizeireviers Wolgast hatten den richtigen Riecher, als sie am Mittwochnachmittag einen Seatfahrer kontrollieren wollten. Doch der hatte es plötzlich sehr eilig.