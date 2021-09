Alleinerziehende Mutter kritisiert Preispolitik des Wolgaster Tierparks

Wolgast

Die Preispolitik des Wolgaster Familientierparks gab vor einigen Tagen Anlass zur Kritik. Eine Urlauberin wollte mit ihren drei Kindern die Einrichtung im Tannenkamp besuchen und dafür das Familienticket nutzen, das 22 Euro kostet. Dies jedoch wurde ihr verwehrt, da sie alleinerziehend ist und kein weiterer Erziehungsberechtigter bei ihr war.

Stattdessen wurde der Mutter angeboten, für sich und die Kinder die teureren Einzelkarten zu lösen, was summa summarum 22,50 Euro kostet. Dies ist laut Meinung der Betreffenden jedoch nicht nur diskriminierend, sondern auch in höchstem Maße sozial ungerecht. Denn: Alleinerziehende treffe ohnehin schon eine größere finanzielle Belastung. Daher stelle sich die Frage: Wieso bestraft der Tierpark diesen Personenkreis noch zusätzlich, weil der zweite Erwachsene für die Familienkarte fehlt?

Leiter: Vergleichsweise niedrige Eintrittspreise

„Unsere Eintrittspreise sind schon vergleichsweise moderat“, betont Tierparkleiter Mirko Daus. „Mit unserer Familienkarte wollen wir vor allem kinderreichen Familien entgegenkommen. Für diese ist das eine kleine Hilfe, die haben dann schon mal ein Eis extra.“

Aus diesem Grunde sei festgelegt, dass Familien mit zwei Erwachsenen und mindestens zwei Kindern im Alter von drei bis 14 Jahren die Familienkarte zum Preis von 22 Euro kaufen können – ganz egal, wie viele weitere Kinder zu dieser Familie gehören. Ansonsten müssen Erwachsene jeweils 7,50 und Kinder von drei bis 14 Jahren jeweils fünf Euro Eintritt bezahlen.

Auch in der Vergangenheit habe es laut Daus bereits hin und wieder einmal Beschwerden über die Preisgestaltung des Tierparks gegeben. In einem Fall habe sich ein alleinerziehender Vater, der mit einem Kind in den Tierpark wollte, darüber aufgeregt, dass er und sein Kind nicht als Familie angesehen würden und ihnen ein ermäßigter Zugang verwehrt werde.

Der Leiter unterstreicht jedoch noch einmal, dass insbesondere Familien mit vielen Kindern vom Familienticket profitieren sollen. In den anderen Fällen seien die Preisunterschiede relativ gering. Hinzu komme, dass „wir es nicht Allen recht machen können“, so Mirko Daus.

Von Tom Schröter