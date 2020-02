Wolgast

Dem Besitzer eines Hauses in der Wolgaster Karlstraße ist am Wochenende durch unbekannte Schmierer ein Schaden in Höhe von 2000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, entdeckten Bewohner des Hauses das Graffito am Sonntagvormittag. Es muss in der Zeit von Samstagabend und Sonntagmorgen entstanden sein. Wer etwas zur Entstehung der Schmierereien sagen kann, sollte sich bei der Polizei melden.

Von Hannes Ewert