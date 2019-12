Als die Wolgaster ihr Rathaus abreißen wollten

Wolgast

Kürzlich wurde in Wolgast der Bau eines neuen Rathauses ins Spiel gebracht. Das technische Rathaus in der Burgstraße, so wird vonseiten der Verwaltung argumentiert, entspreche nicht mehr den Bau- und Sicherheitsstandards. Die zähe Debatte rund um das Vorhaben erinnert an eine ähnliche Diskussion, die vor exakt 100 Jahren in Wolgast geführt wurde. Auch damals ging es um das Rathaus.

Als am 29. Juli 1919 in der Stadtvertretung der Tagesordnungspunkt „Umbau im Rathause“ erörtert wurde, gipfelte dies in einer bizarren Idee. Zunächst berichtete der Abgeordnete Jacob Peters, dass das Rathaus „für die heutigen Verhältnisse zu klein“ und die Unterbringung bereits bewilligter zusätzlicher Arbeitskräfte nicht mehr möglich sei. Um Platz zu schaffen, riet der Baugewerksmeister, die im Rathaus befindliche frühere Dienstwohnung des Polizeiwachtmeisters als Büroräume herzurichten, was gemäß einem Kostenvoranschlag 18 000 Mark erfordern würde.

In der Aussprache machte der Abgeordnete Carl Wegner auf möglicherweise stark ausufernde Kosten aufmerksam und schlug seinerseits vor, dass „es doch besser wäre, das Rathaus abzureißen“. Da der viel zu kleine Marktplatz dann bedeutend größer würde, wären die Anlieger vielleicht sogar bereit, den Abriss mitzufinanzieren. Während Stadtkämmerer Heinrich Völker vorrechnete, dass ein Rathaus-Neubau mehrere 100 000 Mark verschlingen würde und der Abgeordnete Schuhart den Erwerb eines anderen geeigneten Gebäudes und dessen Nutzung als Rathaus ins Spiel brachte, wurde Wegners verwegener Vorschlag weiterhin ernsthaft verfolgt.

Tatsächlich startete der Magistrat eine Befragung unter den Marktplatzanliegern, mit welcher Summe sie sich an den Abrisskosten für das Rathaus beteiligen würden. Bis zum Vorliegen des Umfrageergebnisses wurde die Angelegenheit vertagt.

In der Bevölkerung stieß der drohende Verlust des alten Rathauses auf Protest. Einwohner Hermann Kruse richtete in einem Leserbrief im „Wolgaster Anzeiger“ vom 1. August 1919 einen leidenschaftlichen Appell an die Peenestädter. „Lassen wir das Rathaus stehen. Denn: Es ist wirklich schön!“, heißt es da. Kruse stellte fest: „Es ist geschichtlich in dieser Stadt, dass man alte Bau- und Kunstdenkmale zerstört, verkommen oder verschleppen lässt.“ Er erinnerte an die Beseitigung der Schlossruine auf der Schlossinsel, an die Zerstörung schöner alter Grabplatten, um Einfassungsmauern und Treppenstufen daraus zu machen, und an die Verschandelung der reinen Gotik der St.-Jürgen-Kapelle durch einen stillosen Anbau. Auch prangerte der Schreiber die Verschleppung historischer Überbleibsel aus dem Herzogschloss etwa nach Stettin und der wertvollen Sakristei-Bibliothek aus der St.-Petri-Kirche nach Greifswald an.

Das Wolgaster Rathaus, so Kruse, sei ein Original aus uralter Zeit. Denn obgleich 1512 und 1713 durch Feuer geschädigt, sei es lediglich ausgebrannt. „Die uralten Mauern stehen noch und man sieht auch noch die Spuren der mittelalterlichen ‚Laube‘.“

Während die Mahnung des Wolgasters an offizieller Seite kommentarlos abprallte, befasste sich die Stadtvertretung am 5. August 1919 noch einmal mit der Thematik. Es wurde mitgeteilt, dass die erwähnte Umfrage unter den Marktanliegern bis auf zwei Fälle ablehnend ausgefallen sei und die Besitzer von für die Stadtverwaltung geeigneten Ausweichquartieren nicht bereit seien, ihre Häuser zu verkaufen. Schließlich verständigten sich die Stadtväter auf den ins Spiel gebrachten Umbau der Dienstwohnung im Rathaus, der laut Peters sogar kostengünstiger möglich sei als angenommen. Kämmerer Völker stellte überdies fest, „das Rathaus würde nach dem Umbau noch mehrere Jahrzehnte ausreichen“.

Von Tom Schröter