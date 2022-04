„Als stärkste Fraktion im Stadtparlament sollten wir auch den Bürgermeister stellen“

Wolgast

Am 8. Mai wählen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Sechs Kandidaten bewerben sich um dieses Amt. Die OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht dazu mit jedem Kandidaten bis zum 23. April ein Interview. In unserer heutigen Ausgabe stellen wir AfD-Bewerber Karsten Lange vor.

Der Wolgaster, der Anfang Mai 52 Jahre alt wird, wurde vom AfD-Kreisverband einstimmig nominiert. Mitglied der AfD ist er seit 2015. Lange sitzt für die AfD seit 2019 in der Wolgaster Stadtvertretung und ist dort stellvertretender Fraktionschef. Im Kreisverband Vorpommern-Greifswald seiner Partei bekleidet er die Funktion des 2. Vorsitzenden. Karsten Lange ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Karsten Lange wurde in Friedland geboren, ist dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er hat den Beruf eines Mechanikers für Betriebs-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik erlernt und nach der Wende umgeschult zum Offsetdrucker. Dann arbeitete er bei Hoffmann-Druck in Wolgast. Jetzt ist er fest angestellt als Wahlkreismitarbeiter des AfD-Landtagskandidaten Stephan Reuken und als Geschäftsführer der AfD-Fraktion in der Stralsunder Bürgerschaft.

Herr Lange, was hat Sie bewogen, bei der diesjährigen Bürgermeisterwahl zu kandidieren?

Karsten Lange: Die AfD ist bei der letzten Kommunalwahl 2019 stärkste Kraft im Wolgaster Stadtparlament geworden. Daher sehe ich es als Pflicht gegenüber den Wählern an, dass die AfD mit einem eigenen Kandidaten an den Start geht. Wolgast ist meine Heimatstadt, hier lebe ich mit meiner Familie, hier will ich mich einbringen. Außerdem sehe ich für die Stadt großes Entwicklungspotenzial.

Sie sitzen seit 2019 im Stadtparlament. Waren Sie vorher schon kommunalpolitisch aktiv?

Ich war vorher noch nicht kommunalpolitisch aktiv, etwa in Ausschüssen als sachkundiger Bürger. Bis 2015 war ich überhaupt nicht politisch aktiv. Aber 2015 bin ich wegen der gesellschaftlichen Entwicklung in die AfD eingetreten.

Wo ist es Ihnen denn bisher im Stadtparlament gelungen, Akzente zu setzen und Vorschläge im Interesse der Stadt umzusetzen?

Alle Stadtvertreter agieren gemeinsam. Wir reden miteinander und stimmen uns bei bestimmten Anträgen ab, auch das Stimmverhalten, damit wirklich die konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle Wolgasts im Mittelpunkt steht und nicht Dinge, die uns trennen.

Einer unserer ersten AfD-Anträge zielte 2019 darauf ab, die Fachausschusssitzungen wieder mit einem öffentlichen Teil zu versehen. Das ging mehrheitlich durch. Und das war in meinen Augen eine gute Entscheidung, ist aber in anderen Kommunen oder auf Landesebene nicht so. Da werden alle Anträge der AfD abgebügelt. Hier arbeitet man miteinander.

Das trifft auch auf die Zusammenarbeit mit der Verwaltung zu. Der jetzige Bürgermeister Stefan Weigler hat gesagt, dass er mit allen gewählten Stadtvertretern zusammenarbeitet, und daran hält er sich. Wir respektieren uns gegenseitig und mir werden seinerseits keine Steine in den Weg gelegt.

Wo sehen Sie, sollten Sie Bürgermeister werden, die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?

Ich sehe da die wirtschaftliche Entwicklung, denn ich halte es für kritisch, wenn man sich zu sehr an den Tourismus klammert, denn die zurückliegenden zwei Jahre mit Corona haben gezeigt, wie schnell der Tourismus ausgehebelt wird durch die eine oder andere Verordnung, die man verstehen kann oder auch nicht, die man gutheißt oder auch nicht. Von daher würde ich mehr den Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung legen. Natürlich ist der Tourismus auch wichtig für Wolgast, aber es sollte nicht Kernthema sein, sondern eher das produzierende Gewerbe.

Wenn die wirtschaftliche Entwicklung Priorität hat, verfügen Sie da über ein Netzwerk, mit dessen Hilfe Firmen den Weg nach Wolgast finden?

Wir haben als AfD-Fraktion der Stadt gute Kontakte in die Landtagsfraktion und die Bundestagsfraktion, da sind die Wege recht kurz. Da kann man sicher das eine oder andere als Potenzial für Wolgast rausziehen.

Aber meine Frau hat mich erst unlängst zu Recht darauf hingewiesen, dass die Wolgaster auch selber ein bisschen ausschlafen müssen: Alles, was man in Wolgast einkaufen kann, sollte man hier vor Ort kaufen. Das geht bei Lebensmitteln, das geht auch bei Kleidung, wo es von kleinen Preisen bis höherpreisig verschiedene Läden gibt. Aber man muss es auch sehen wollen und nicht immer nur sagen, in Wolgast ist nichts los, da gibt’s nichts. Das ist auch nicht wertschätzend für die Händler vor Ort.

Wertschätzen die Wolgaster tatsächlich, was sie vor Ort haben?

Es hat tatsächlich manchmal den Anschein, dass sie nicht wertschätzen, was sie haben, und nicht anerkennen, was gerade entsteht. Wenn ich immer höre, die Innenstadt ist tot, dann aber durchgehe und sehe, dass längst nicht mehr alle Läden leer sind, dann müsste das doch auch vielen Wolgastern auffallen. Allein wenn ich an die bevorstehende Sanierung der Kirchplatzschule denke, dann kommt doch da jede Menge Leben in die Innenstadt und es werden sich auch weitere Läden ansiedeln – Imbiss, Eisladen, Café vielleicht.

Sehen Sie das nur so oder sind das Ideen, die Ihnen zugetragen wurden?

Von allem etwas. Deshalb möchte ich einen Dreiklang aus Ideen aus der Bevölkerung, aus der Stadtvertretung, die diese Ideen auf Machbarkeit und Finanzierung überprüfen und gegebenenfalls auch sagen, dass es nichts wird, sowie aus Verwaltung, die diese Ideen dann umsetzen. Aber wie gesagt, der Haushalt der Stadt muss immer im Blick sein. Eine tolle Idee ist eine Seite, wie es finanziert wird, eine andere.

Nun sagen Sie, dass auf Landesebene, wo SPD und Linke regieren, keine der gewählten Parteien mit der AfD zusammenarbeiten will. Falls Sie Bürgermeister werden, könnte Wolgast der Geldhahn bei Fördermitteln zugedreht werden. Müssten Sie angesichts solcher Aussichten nicht auf die Kandidatur verzichten, gerade weil Ihnen die Stadt wichtig ist?

Das könnte man tatsächlich so sehen. Man kann aber auch sagen, schauen wir doch mal, inwieweit die Demokratie gestärkt ist und wirklich gelebt wird, wie es immer propagiert wird. Und wenn dann ein AfD-Bürgermeister unterstützt wird, wäre es in meinen Augen sehr demokratisch, wenn er geschnitten wird, dann ist die Maske der Demokratie in diesem Land gefallen.

Welche weiteren umzusetzenden Aufgaben sehen Sie für Wolgast?

Wir haben alle mitbekommen, dass endlich die Ortsumgehung gebaut wird, voraussichtlich fertig in fünf Jahren. Schauen wir mal, ob es tatsächlich so kommt. Aber wir haben dieses Zeitfenster von fünf Jahren, um Höhepunkte zu schaffen, dass es Menschen in die Stadt zieht und dass sie nicht nur vorbeifahren. Wichtig ist deshalb die Belebung der Innenstadt und die Weiterentwicklung des Hafens, wo es gerade ein bisschen stockt.

Auch der Ausbau und die touristische Nutzung des Dreilindengrundes gehört für mich dazu. Mir schwebt da so ein Schweden-Wochenende vor, was dann gipfelt in der Ausfahrt des Leichnams von Gustav Adolf Richtung Schweden, vielleicht in Zusammenarbeit mit dem Theater Anklam. So kann man beides verbinden: Wirtschaft und Tourismus nach Wolgast holen. Und bestimmt gibt es noch viele weitere Ideen.

Wie wollen Sie junge Leute für Wolgast begeistern?

Da bin ich sehr froh, dass wir hier jemand wie Herrn Andreas Keil haben, der sehr aktiv und sehr kreativ ist, nicht nur im Jugendhaus Peenebunker. Ich würde mir daher wünschen, dass ich mit Andreas Keil, wenn ich Bürgermeister werden sollte, auch weiter gut zusammenarbeite, unabhängig von irgendwelchen Parteizugehörigkeiten. Ich will das gute Verhältnis zur Jugend weiter pflegen und werde Herrn Keil in seiner Arbeit unterstützen.

Fehlt aus Ihrer Sicht was für junge Leute in der Stadt?

Jetzt geht es ja wieder los mit Diskotheken und Action für die größeren jungen Leute. Aber für die kleineren jungen Leute fehlen aus meiner Sicht Schulen. Deshalb finde ich auch, wir sollten lieber Schulen bauen statt des Bürgerhauses mit Saal, Kino und Büros für die Verwaltung. Natürlich ist es wichtig, dass die Verwaltung vernünftige Arbeitsbedingungen hat, aber Schule muss Priorität haben.

Nun ist der hauptamtliche Bürgermeister von Wolgast zuallererst Verwaltungschef. Was braucht es aus Ihrer Sicht für eine effiziente Verwaltung?

Ich kann dazu noch nichts Sinnvolles sagen, denn ich stecke ja in der Verwaltung nicht drin. Das ist noch zu früh, ich bin ja noch nicht Bürgermeister. Aber ich möchte die Bemerkung des Bürgermeisterkandidaten Baum aufgreifen, der behauptete, er sei von den Kandidaten der Einzige, der körperlich schwer arbeite: Ich kenne beides – denn ich habe als Drucker im Mehrschichtsystem richtig gerackert und ich habe inzwischen auch Schreibtischarbeit kennengelernt. Beides ist wichtig und ich weiß, wie freie Wirtschaft funktioniert. Habe Höhen und Tiefen kennengelernt. Und deshalb liegt mir die Wirtschaft besonders am Herzen.

Was macht Karsten Lange in der Freizeit?

Ich bin seit vielen Jahren Mitglied im Wolgaster Schützenverein. Ich liebe das Schachspiel mit meinem Sohn und auch unser Hund fordert sein Recht. Langeweile ist ein Fremdwort für mich.

Von Cornelia Meerkatz