Alte Polizeivilla: Kinderhospiz vom Tisch?

Heringsdorf

Im September 2017 war Dienstschluss in der Polizeivilla in der Heringsdorfer Seestraße. Die Beamten zogen samt Kriminalpolizei in das neue moderne Dienstgebäude im Waldbühnenweg. Seitdem steht die Frage im Raum, wie die Villa, die dem Land gehört, genutzt werden kann. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hakte der Heringsdorfer Dieter Fürhoff nach. „Die Nutzung ist völlig offen“, antwortete Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken. Sie berichtete von einem jüngsten Treffen in Schwerin, weil die Villa der Kommune zum Kauf angeboten wurde. Ferienwohnungen schließt sie dort aus. „Wir wollen dort schon etwas Soziales machen“, sagt die Bürgermeisterin.

Einen Vorschlag gab es bereits: Aus der ehemaligen Polizeivilla in Heringsdorf sollte das erste stationäre Kinderhospiz des Landes werden. Mariskens Vorgänger Lars Petersen hatte dazu beim Sozialministerium in Schwerin vorgesprochen. Mit dabei war auch der Vorsitzende des Fördervereins „Ambulanter Kinderhospizdienst Leuchtturm“ in Greifswald. Große Hoffnung wurde in das Projekt gelegt.

Diese Idee steht wohl nicht mehr auf der Agenda in der Kommune. „Ich kenne die Pläne meines Amtsvorgängers. Ich habe mit Ärzten gesprochen. Aus ärztlicher Sicht haben die erkrankten Kinder dort durch die zentrale Lage nicht genug Ruhe. Die Villa muss auch aufwendig saniert werden. Vielleicht bekommen wir ein anderes soziales Projekt hin“, so Laura Isabelle Marisken.

Im Dezember 2017 hatten die Heringsdorfer Gemeindevertreter darauf gepocht, dass aus dem Haus kein Urlauberdomizil wird. Das Gebäude soll für das Gemeinwohl genutzt werden. Weil allerdings die Immobilie mindestens eine Million Euro wert sein soll, wurde damals schon daran gezweifelt, dass sich die Kommune einen Kauf vom Land überhaupt leisten könne.

Von Henrik Nitzsche