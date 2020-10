Ückeritz

Die „Alte Schule“ in Ückeritz wird nun doch später fertig als geplant. Darüber informierte Bürgermeister Axel Kindler in der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Grund dafür sind unter anderem Verzögerungen beim Verlegen des Fußbodens. „Der Fußbodenleger ist insolvent“, so Kindler kurz und knackig.

Südamts-Leiter René Bergmann erklärte auf Nachfrage, dass nun rechtlich geprüft wird, inwieweit sich die Gemeinde von dem Fußbodenleger trennen kann. „Der jetzige Fußbodenleger reagiert auf keine Anrufe und Anfragen. Die Arbeiten müssen dann neu ausgeschrieben werden“, erklärt er.

Kritik an Eilentscheidungen des Bürgermeisters

Eigentlich sollte das Gebäude bereits im Sommer fertiggestellt werden, aber es kamen immer wieder leichte Verzögerungen, die sich dann summierten. „Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr das Vorhaben zum Abschluss bringen. Eigentlich ist das Haus so gut wie fertig“, so Bergmann. In dem Gebäude sollen künftig mehrere Klassenzimmer der benachbarten Ostseeschule und der Heimatverein unterkommen.

Einige Gemeindevertreter monierten, dass sie bei den Entscheidungen rund um die Alte Schule nicht mitgenommen wurden. Kindler verteilte viele Aufträge als Eilentscheidung. Abgeordneter Wöllner kritisierte, dass manche Eilentscheidungen nicht notwendig gewesen wären. Es hätte genug Zeit gegeben, darüber in der Gemeindevertretung zu entscheiden.

Von Hannes Ewert