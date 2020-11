Usedom

Der 77-jährige Wolfgang Eberhardt betrachtet die Ansichtskarte von Usedom immer wieder aufs Neue mit Erstaunen. Tatsächlich, das ist seine Schrift. Es muss mehr als 50 Jahre her sein, dass er seinen Kollegen im VEB Chemiewerke Buna in Schkopau diesen Kartengruß aus dem Urlaub geschickt hat. Der junge Chemielaborant hatte in Usedom seine Eltern besucht – und nach einigem Nachdenken fällt dem Rentner ein, dass es im Spielzeugladen in der damaligen Wilhelm-Pieck-Straße (heute Swinemünder Straße) solche Ansichtskarten gegeben hat.

Wie aber kommt die Karte, die sich übrigens in einem tadellosen Zustand befindet und mit einer 10-Pfennig-Marke der Deutschen Demokratischen Republik ordnungsgemäß frankiert und 1967 abgestempelt wurde, nach so vielen Jahren an den Absender zurück?

Vorderansicht der Postkarte, die Wolfgang Eberhardt vor über 50 Jahren verschickte. Quelle: Ingrid Nadler

Junger Postkartensammler war erfolgreich

Hier kommt Paul Kaspereit ins Spiel. Der Stadtvertreter interessiert sich für die Geschichte seiner Heimatstadt und hat vor einigen Monaten begonnen, das Internet nach alten Ansichtskarten von Usedom zu durchstöbern. Das war zunächst ein etwas schwieriges Unterfangen, beschreibt der 32-jährige Postkartensammler. „Ich musste erst an die 500 Seiten mit Angeboten durchblättern, denn die meisten Karten zeigten Ansichten der traditionellen Usedomer Seebäder. Karten mit typischen Usedom-Motiven, wie dem Anklamer Tor, der Marien-Kirche und dem Pfarrhaus, meist von der Wässering aus fotografiert, sind seltener im Umlauf.“

Umso überraschter war Paul Kaspereit, als ihm ein Sammler aus Weil am Rhein ( Baden-Württemberg) jenen Kartengruß von Wolfgang Eberhardt angeboten hat. „Ich habe mir die Karte gleich ein zweites Mal besorgt, damit ich den Absender damit überraschen kann“, berichtet Kaspereit mit freudigem Gesicht.

Wie die Karte aus dem einstigen Volkseigenen Chemiekombinat, in dem Kunststoffe wie Kautschuk hergestellt wurden, an den Sammler im äußersten Südwesten Deutschlands gelangt ist, lässt sich nicht mehr nachvollziehen.

Die Postkarte, die Wolfgang Eberhardt einst seinen Kollegen schrieb. Quelle: Ingrid Nadler

Das einstige Chemiekombinat, in dem Wolfgang Eberhardt seinerzeit von 1966 bis 1976 als Laborant gearbeitet hat, liegt zwischen Halle und Merseburg. Ob es jemanden aus seinem Umfeld gegeben hat, der solche Urlaubsgrüße von Kollegen als Erinnerung aufgehoben hat, bevor sich auch hier alles gewendet hat? Die Buna-Werke sind heute Teil der Dow Olefinverbund GmbH und ein Tochterunternehmen des US-amerikanischen Chemiekonzerns Dow.

Absender ist heute Stadtführer

Eberhardt ist vor 44 Jahren wieder nach Usedom gezogen und hat in der Inselmühle noch eine Ausbildung zum „Facharbeiter für die Be- und Verarbeitung von Körnerfrüchten“ absolviert. Als er das Rentenalter erreicht hatte, hat er sich eine neue Aufgabe gesucht. Er ist Usedoms Stadtführer geworden. In diesem schwierigen Corona-Jahr 2020 hat Wolfgang Eberhardt 158 Besuchern von der Geschichte der Kleinstadt Usedom erzählt.

Nun hat er sich noch eine Aufgabe vorgenommen: „Ich werde zu Hause mal nachschauen, ob ich selbst noch alte Ansichtskarten von Usedom finde. Dann kann ich mich bei Paul für die nette Geste revanchieren“, sagt er.

Von Ingrid Nadler