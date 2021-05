Klein Jasedow/Pulow/Papendorf

Wer Stille und Ruhe in einer malerischen Eiszeitlandschaft sucht, der ist im Lassaner Winkel richtig. Der Zusammenbruch der DDR-Landwirtschaft hat den kleinen Dörfern rund um Lassan, eine der kleinsten Städte Deutschlands, zu schaffen gemacht. Aber trotzdem ist es keine „Weltuntergangsgegend“. Die Bewohner des Lassaner Winkels haben ein Konzept für einen sanften Tourismus entwickelt, es bietet Chancen für ein alternatives Leben. Das Netzwerk „Kräuter, Kunst und Himmelsaugen“ ist ein Preisträger des Wettbewerbs „LandArt MV“. Die Himmelsaugen, das sind die Sölle, die in der Eiszeit entstanden sind.

Lebensgemeinschaft verwirklicht Visionen

Die Akademie Klein Jasedow Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die erste Tour im Lassaner Winkel startet in Klein Jasedow. Eine Lebensgemeinschaft um Johannes Heimrath kam 1997 hierher und begann in dem schon halb leerstehenden Dorf ihre Visionen zu verwirklichen. Sie schuf neue Arbeitsplätze. Der Film „Die Siedler – Am Arsch der Welt“ entstand 2004. Drei Jahre später wurde ein Klanghaus eingeweiht, das die Europäische Akademie der heilenden Künste nutzt.

See in Klein Jasedow Quelle: Eckhard Oberdörfer

Das Gebäude liegt sehr schön am See – gegenüber der 2017 eingeweihten Kleinen Grundschule im Lassaner Winkel, die ein alternatives pädagogisches Konzept anbietet. Die Kinder können selbst entscheiden, was sie lernen wollen. Am Ufer des Sees ist eine Wanderung auf einem Klangpfad mit verschiedenen frei zugänglichen Möglichkeiten zur Erzeugung von Tönen möglich.

Klangpfad am See

Klangpfad in Klein Jasedow Quelle: Lassaner Winkel

Nicht weit vom Klanghaus steht das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtete Herrenhaus. Klein Jasedow war ein Vorwerk (Nebengut) des Gutes Papendorf. Letzter Besitzer bis zur Enteignung durch die Bodenreform war Baron Joachim Peter von Lefort. Der pommersche Zweig der Familie Le Fort (spätere Schreibweise auch Lefort) wurde von dem 1875 in Lassan verstorbenen Friedrich Adolf Heinrich von Le Fort begründet.

Das Herrenhaus stand 1982 bis 1991 leer und wurde von Bürgern als „Baumarkt“ genutzt. Dann wurde das heruntergekommene Fachwerkgebäude privatisiert und saniert. Unter dem Oberbegriff „Kunst und Kemenaten“ bietet ein Künstlerehepaar Ferienwohnungen und Kurse an. Angela Valta, als Angela Jütte in Greifswald geboren, werden viele durch ihre Arbeit in den Kunstwerkstätten der Hansestadt oder als Mitglied der Gruppe „Kunstmalheur“ kennen. Ihr Mann Karl hat in Berlin studiert und kam vor zwei Jahrzehnten in den Lassaner Winkel.

Das Himmelsauge von Pulow

Am Pulower See Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Klein Jasedow ist es nicht weit bis Pulow, historisch wie Klein Jasedow ein Vorwerk von Papendorf. Vor dem eigentlichen Dorf liegt ein weiteres „Himmelsauge“, der Pulower See. Wer mit dem Auto anreist, kann in der Nähe eines Informationsschildes parken und zu dem 14 Metern tiefen langgestreckten Gewässer gehen. Es ist etwa elf Hektar groß. Der See ist bei Anglern beliebt. Der Rundweg führt an der Grabstätte des Gutsherrn Victor Körting und seiner Frau Ilse, einer geborenen Ilse Gräfin von Baudissin, vorbei. Ihre Geschichte wird von Lokalhistorikern gern mit der von Fontanes Effi Briest verglichen. Die Berlinerin Ilse Körting heiratete 1918 als 17-Jährige ihren drei Jahrzehnte älteren Mann, dem sie als Kind versprochen worden war. Sie kam mit dem Leben in der pommerschen Einsamkeit nicht klar und erschoss sich zwei Jahre nach der Hochzeit. Der Fabrikant Körting hatte Pulow 1917 erworben.

Das Wohnprojekt „Palazzo“

Der Ort Pulow liegt gewissermaßen an einer Endmoräne. Neubauern, die 1945 in das malerisch gelegene Dorf kamen, bauten neun Häuser, die den Ort mitprägen. Über die Bergstraße geht es in das Dorf. Nummer 13, der frühere Dorfkonsum, ist das genossenschaftliche Wohnprojekt „Palazzo“ mit sieben Wohnungen und großem Gemeinschaftsgarten. Die Lassaner Winkel Wohnungsgenossenschaft will weitere Projekte verwirklichen.

Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, kann man wieder an der Handweberei von Iris Schöne (Bergstraße 17) mit ihrer an einigen Tagen offenen Werkstatt rasten und im Gartencafé Kaffee und Kuchen genießen. Auch sie bietet Kurse und Ferienunterkünfte an.

Am Ende der Bergstraße liegen die Gebäude des Kräutergartens Pommernland mit zugehörigem Laden. Seit zwanzig Jahren produziert eine Genossenschaft mit über 100 Mitgliedern in einer Manufaktur Bio-Kräutertees. Die Träger des Zukunftspreises von Mecklenburg-Vorpommern nutzen Gebäude einer früheren Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG). Ein großer Teil der Kräuter wird auf eigenen Feldern angebaut.

Fabrikant baute Pulower Gutshaus aus

Zurück auf der Bergstraße wird über die Feldstraße das historische Herrenhaus von Pulow erreicht. Es ist von Peter Baron von Lefort unter Einbeziehung von Teilen des Vorgängergebäudes in den 1870er Jahren errichtet worden. Er baute Pulow ab 1870 zum selbstständigen Gut aus. Ab 1917 ließ Viktor Körting das Herrenhaus im Stil des Neobarock ausbauen und modernisieren. Das in der DDR lange Zeit leerstehende Gebäude wurde nach der Wende vor dem Abriss gerettet und wird schrittweise renoviert. Hinter dem Haus liegt ein kleiner Park.

Von hier nimmt man am besten den Fußsteig und geht hinunter zum Wanderweg um den See zurück Richtung Parkplatz. Wir fahren zunächst Richtung Lassan auf einer eindrucksvollen Mirabellenallee biegen an einer Kreuzung nach Papendorf ab.

Der Duft- und Kräutergarten Papendorf Quelle: Eckhard Oberdörfer

Dieses Dorf liegt ebenfalls schön an einem See. Die wichtigste Sehenswürdigkeit ist der Duft- und Tastgarten, von Pulow aus am Anfang des Papendorfs von Pulow an der Langen Straße. Um den Parkplatz zu erreichen, muss man ein Stück weiter auf der Langen Straße fahen. Träger des Gartens ist der 1997 gegründete Mirabell e.V., der mit seinem Namen auf die erwähnte fünf Kilometer lange Mirabellenallee Pulow – Lassan verweist. Er ist die Mutter der Genossenschaft Kräutergarten Pommernland.

Bald wieder Kaffee am See

Der Weg durch den 5000 Quadratmeter großen Garten führt von der Langen Straße hinunter zum See zum Kiosk und zur Terrasse, auf der man hoffentlich bald wieder Kaffee und Kuchen genießen kann. Mehr als 300 unterschiedliche Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen wachsen hier. Aber auch Gemüse, Gehölze, Büsche und Blumen gedeihen im Garten. Neben dem Kiosk an der Bergstraße steht der Bauwagen des Waldkindergartens Lassaner Winkel, der 2017 in Zusammenarbeit mit der Tischlerei Buntspecht entstand. Er wird von einem Verein betrieben.

Der Waldkindergarten Papendorf Quelle: Eckhard Oberdörfer

Vom Naturkindergarten am See kann man über die Bergstraße zum Dorfplatz, zum Gutshausensemble gehen. Das kleinere Gebäude entstand um 1800, das größere um 1900.

Gutsherren in Papendorf waren die Le Forts. Der heutige Eigentümer des Gutshauses, Uwe Bastian, hat in die Fassadenverschönerung investiert. Er bietet Ferienwohnungen an. Weitere Gebäude der Gutszeit gibt es in Papendorf nicht mehr. Sie wurden nach 1945 entweder für Vertriebene aus Hinterpommern umgebaut oder abgerissen. Ebenfalls am Dorfplatz steht seit einem Jahrzehnt das erste „Strohballenhaus“ Mecklenburg-Vorpommerns. Solche Gebäude bestehen vor allem als Holz und Stroh. Von hier geht es über die Lange Straße und die Anklamer Straße zurück nach Lassan.

Von Eckhard Oberdörfer