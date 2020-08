Am Dienstag codiert die Polizei Fahrräder in Wolgast

Um es Dieben so schwer wie möglich zu machen, bietet die Polizei regelmäßig Fahrradcodierungen an. Die nächste findet am Dienstag zwischen 10 und 15 Uhr auf dem Gelände des Polizeireviers in Wolgast statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Codierung ist kostenlos.