Am Mittwoch gibt es in Zinnowitz die Corona-Impfung auch für Urlauber

Zinnowitz

Eigentlich ist es überall das gleiche Bild zwischen Peenemünde und Ahlbeck: Auf den Promenaden und Flaniermeilen werben Händler, Gastronomen und Hotels um die Gunst der Urlauber mit handgeschriebenen Aufstellern. Eis, Essen oder Getränke – alles soll irgendwie verkauft werden. In Zinnowitz kam gestern ein Schild dazu, welches man so auch noch nicht gesehen hat. Darauf steht „Heute freie Impfung“. Im Angebot sind unter anderem Impfstoff von BionTech oder Johnson und Johnson. Am ersten Tag nahmen 95 Männer und Frauen das Angebot in Anspruch. Bürgermeister Peter Usemann erklärt, dass noch „Luft nach oben“ ist. Heute können sich wieder alle Impfwilligen jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr in der Sportschule Zinnowitz impfen lassen. Das Besondere: Auch Auswärtige dürfen sich dort impfen lassen.

Von Hannes Ewert