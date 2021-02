Am Montag ist Blutspende in Karlshagen auf Usedom

Karlshagen

Am Montag lädt der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes zum Blutspendetermin in das Haus des Gastes in Karlshagen ein. Zwischen 14 und 18 Uhr wird bei den Freiwilligen 500 Millileter des kostbaren Lebenssaftes gezapft, um damit kranken Menschen zu helfen.

Die Spender sollten sich gesund und fit fühlen. Menschen, die sich krank fühlen, sollten das Spendelokal erst gar nicht zu betreten. Die Blutspende ist mit zahlreichen Vorsichtsmaßnahmen verbunden. Dazu zählen die Handdesinfektion beim Betreten des Spendelokals, Fieber messen an der Aufnahme, Wahrung der Sicherheitsabstände im Wartebereich und zwischen den Spendeliegen, der reduzierte Spenderimbiss / Lunch-Pakete und das Tragen eines Mundschutzes. Bei Fragen können sich Interessierte über die Hotline des Blutspendedienstes unter 0800 11 949 11 informieren.

Die nächsten Termine: 15.Februar (Montag), 14 bis 18 Uhr in der DRK-Kita „Anne Frank“ in der Wolgaster Pestalozzi-Str. 44; 19.Februar 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr im DRK-Kreisverband Anklam in der Ravelinstr. 17

Von OZ