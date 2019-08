In Stubbenfelde auf der Insel Usedom kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem Unfall, bei dem 3 Personen schwer verletzt wurden. Eine 75 Jahre alte Frau ist kurzzeitig am Steuer eingeschlafen und verursachte dadurch den schweren Verkehrsunfall. Alle Beteiligten kamen ins Krankenhaus.