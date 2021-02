Amt Usedom-Süd: So viele Corona-Fälle gibt es auf 11 000 Einwohner

Usedom

Ein Inzidenzwert von 573 für das Amt Usedom-Süd am Montag: Für viele Insulaner und Festlandbewohner eine beängstigende Zahl. Nachzulesen ist der Wert in der aktuellen Tabelle der 7-Tage-Inzidenz nach Ämtern auf der Seite des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Was aber heißt das wirklich? Das fragte sich auch Karl Sundmacher aus dem Lieper Winkel und bat um Auskunft.

Es bedeutet definitiv nicht, dass derzeit 573 Bürger aus dem Amt Usedom-Süd positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Denn zunächst einmal ist der angegebene Wert eine Zahl, die sich auf 100 000 Einwohner und den Zeitraum von sieben Tagen bezieht.

Berechnungsgröße: 100 000 Einwohner

Das heißt, wenn im Amt Usedom Süd 100 000 Einwohner wohnen würden, wären 573 davon in den zurückliegenden sieben Tagen an Corona erkrankt. Aber: Im Amt Usedom-Süd, zu dem große Gemeinden wie die Bernsteinbäder Koserow und Ückeritz sowie die Stadt Usedom gehören, aber auch kleinere Gemeinden wie Zempin, Pudagla, Benz, Mellenthin, Rankwitz, Zirchow und etliche weitere, wohnen nun mal nicht 100 000, sondern 11 000 Einwohner. Das ist nur gut ein Neuntel der angenommenen 100 000 Einwohner.

Wenn man also wissen möchte, wie viele Menschen im Bereich des Amtes tatsächlich in den zurückliegenden sieben Tagen an Corona erkrankt sind, muss man den angegebenen Wert von 573 durch neun teilen. Dann kommt man auf 63. „Wir haben also 63 Corona-Fälle im gesamten Amtsbereich, der eine Fläche von 230 Quadratkilometern umfasst. Ich möchte die Zahl nicht klein reden, aber ich möchte die Relation deutlich machen“, sagt der Verwaltungschef des Amtes Usedom-Süd, René Bergmann.

Ausschlaggebend ist tatsächliche Einwohnerzahl

Ämter mit einer niedrigeren Inzidenz haben daher nicht immer unbedingt weniger Corona-Fälle und umgekehrt haben Ämter mit höherer Inzidenz nicht zwingend mehr Corona-Fälle. Ausschlaggebend ist immer die tatsächliche Einwohnerzahl. Beispielsweise im Amt Lubmin: Dort betrug am Montag laut Landkreis der 7-Tage-Inzidenzwert 145. Bei ebenfalls knapp 11 000 Einwohnern bedeutet das, dass es innerhalb der letzten Woche 16 Corona-Fälle im Amtsbereich gab.

Geltende Regeln einhalten

Das Amt am Peenestrom mit der Stadt Wolgast hat insgesamt etwas über 15 000 Einwohner. Die Inzidenz betrug am Montag dieser Woche 182. Das mag viel klingen, bedeutet aber, dass 27 Personen innerhalb von sieben Tagen an Corona erkrankt sind. Wie Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) sagte, verteilen sich die 27 Corona-Fälle dann auf eine Fläche von 181 Quadratkilometern. Insofern solle man sich von Inzidenzzahlen nicht verrückt machen lassen. „Wichtig ist und bleibt, dass geltende Regeln eingehalten werden. Und dazu zählen zuallererst das Tragen der Maske über Mund und Nase, Abstand wahren und Händewaschen. Dann ist das Risiko einer Corona-Infektion schon deutlich gebannt“, so Weigler.

Von Cornelia Meerkatz