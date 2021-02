Amt bremst Lassaner Biber aus

Lassan

Die Genehmigung ist da: Die Lassaner dürfen dem Biber, der ihrer Feuerwehr das Löschwasser abgedreht hat, auf den Pelz rücken. Der Staudamm, den der Nager am Mühlengraben unweit der Umgehungsstraße angelegt hat, darf auf eine Maximalhöhe von 50 Zentimeter abgetragen werden, so dass den Feuerwehrleuten an den Entnahmestellen im weiteren Bachverlauf im Ernstfall wieder ausreichend Löschwasser zur Verfügung steht. Sobald der Schnee geschmolzen ist, will man zur Tat schreiten und das schwer zugängliche, aus Ästen bestehende Stauwerk zurechtstutzen.

Von Juli bis September darf der Damm dank der von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises erteilten Ausnahmegenehmigung sogar gänzlich entfernt werden, da der Bach dann wesentlich weniger Wasser führt als sonst und der Biber auch so über die Runden kommt. So beweist der Amtsschimmel einmal mehr ein penibles Vorgehen, das die Lassaner ihrerseits dadurch krönen, dass am Damm sogar eine Messeinrichtung zur stetigen Überwachung des Wasserstandes platziert werden soll.

