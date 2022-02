Amt in Wolgast schreibt Planung für Pulower See aus

Pulow/Wolgast

Die Vorbereitungen für die geplante Renaturierung des Pulower Sees im Lassaner Winkel (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gehen in ihre nächste Phase. Das Amt Am Peenestrom ist derzeit dabei, die Planung der konkreten Maßnahmen auszuschreiben. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) in Stralsund hatte in den vergangenen Jahren bereits einen groben Leitfaden für Mittel und Wege erarbeiten lassen, um eine Verbesserung der Gewässerqualität zu erreichen.

„Ein Teil des Vorhabens beinhaltet den Bau und die Installation zweier solarbetriebener Tiefenwasserbelüftungsanlagen sowie eine hypolimnische Fällung“, berichtet Leon Inderfurth vom Wolgaster Fachdienst Stadtentwicklung, der das Förderprojekt betreut. Bei der Phosphatfällung solle, anders als ursprünglich vorgeschlagen, nunmehr Kalkmilch zum Einsatz kommen. „Der zweite Teil sieht die Einrichtung von Anlagen zur Reinigung und optimalen Versickerung des Niederschlagswassers und das Anlegen einer Gehölzreihe östlich des Sees vor.“

Land MV finanziert Planung zu 100 Prozent

Die Planung der konkreten Maßnahmen durch dafür geeignete Büros werde zu 100 Prozent vom Land MV finanziert. Wie Inderfurth sagt, liege hierfür im Amt Am Peenestrom der Fördermittelbescheid in Höhe von 109 655 Euro vor. Wie teuer die praktische Umsetzung der Einzelmaßnahmen werde, könne erst gesagt werden, wenn voraussichtlich im kommenden Jahr die Planungsunterlagen vorliegen.

Leon Inderfurth vom Fachdienst Stadtentwicklung in Wolgast. Quelle: Tom Schröter

Bisher war mehrfach von Gesamtkosten in Höhe von 830 000 Euro die Rede. Dabei, so argumentierte seinerzeit das Stalu, habe das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt seine Fördermittelzusage an die Bedingung geknüpft, dass die Fällung mittels einer Polyaluminiumchlorid-Lösung (PAC) erfolgt, wovor jedoch der Landesanglerverband und Privatpersonen mit Verweis auf eine mögliche Vergiftungsgefahr für die im See lebenden Fische eindringlich warnten.

„Im vorigen Jahr“, so berichtet Leon Inderfurth, „wurde dann geklärt, dass Kalkmilch zum Einsatz kommen wird. Hierzu wurde von der Lassaner Stadtvertretung auch ein Beschluss gefasst.“ Kalkmilch, so ist zu erfahren, neutralisiert saures Wasser nicht nur, sondern fällt darüber hinaus auch viele im Wasser gelösten Schadstoffe aus.

Seit etwa vier Jahren bereitet das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Vorpommern in Abstimmung mit der Stadt Lassan die Sanierung des stark eutrophierten, etwa elf Hektar großen Pulower Sees vor. Im März 2018 beschloss die Stadtvertretung, das Projekt „Sanierung des Pulower Sees“ auf den Weg zu bringen.

Machbarkeitsstudie liegt schon seit 2018 vor

Eine Machbarkeitsstudie mit dem Titel „Limnologische Untersuchungen Pulower See 2018“ wurde im gleichen Jahr vom Ingenieurbüro Bioplan angefertigt. Darin wurden, neben den oben angeführten Handlungsschritten, auch zum Beispiel der Rückbau von in der Nähe befindlichen ehemaligen Güllebehältern und generell die Reduzierung des Eintrags von organischen und anorganischen Stoffen in das Wasser des bis zu 15 Meter tiefen Rinnensees empfohlen. Letzteres wäre, neben der Schaffung eines zusätzlichen Gehölzstreifens am Rand des Hangwaldes zum See, auch durch eine angepasste landwirtschaftliche Nutzung der benachbarten Äcker möglich, hieß es.

Ziel des Gesamtvorhabens ist es auch aus Sicht des Tourismus und der Naherholung, im Idealfall wieder einen mesotrophen Klarwassersee herzustellen. Der von einem naturnahen Wanderweg umgebene See war und ist als Bade- und Angelgewässer geschätzt. Früher war das Wasser das ganze Jahr über glasklar. Doch schon seit längerer Zeit trübt sich der See bei steigenden Temperaturen stark ein – ein Zeichen für zu hohes Planktonvorkommen, für eine Überdüngung. Einher gehen damit ein übermäßiges Algenwachstum und ein erheblicher Sauerstoffmangel im Wasser. Als Ursachen gelten unter anderem die intensive landwirtschaftliche Nutzung benachbarter Flächen, verbunden mit dem Eintrag von Düngemitteln in das Gewässer, und das Einsickern häuslicher Abwässer.

Von Tom Schröter