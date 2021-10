Greifswald

Es fühlte sich an wie im Film, sagt Erik von Malottki über die ersten Tage im Deutschen Bundestag. Als er zur ersten Sitzung im Bundestag ging, nahm er den Besuchereingang, weil er gar nicht wusste, dass es einen separaten Einlass für die Abgeordneten gibt. Dass er einen Fahrdienst in Anspruch nehmen darf – auch davon hatte er zunächst nichts gehört. „Mein Fahrer hat mir erzählt, dass es endlich einen Tarifvertrag braucht. Dafür werde ich mich gleich morgen einsetzen“, sagt von Malottki in seine Handykamera.

An jedem Schritt auf dem neuen politischen Parkett lässt er seine Follower auf Instagram, Twitter und Co teilhaben. Seit der 35-Jährige vor knapp drei Wochen das Direktmandat im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II gewann und somit in den Bundestag eingezogen ist, sind immer wieder neue Follower hinzugekommen.

„Eine unvorstellbar hohe Summe“

Auf Twitter verdoppelte sich sogar die Zahl derer, die ihm folgen. 5000 Menschen sind es mittlerweile in dem sozialen Netzwerk. „Mir ist die Transparenz enorm wichtig, deshalb versuche ich über die sozialen Medien, die Leute mitzunehmen“, sagt von Malottki.

Ob „Spiegel“ oder die „Süddeutsche Zeitung“: Seit es dem SPD-Politiker gelungen ist, den Wahlkreis des einstigen CDU-Youngster Philipp Amthor abzuluchsen, kann er sich vor Interviewterminen kaum retten. „Der Amthorbezwinger“ titelte „Spiegel Online“, die britische Tageszeitung „The Guardian“ nannte ihn und seinen jungen SPD-Kollegen junge Rebellen.

Offenheit ist Teil seines Konzepts: So geht er auch freimütig damit um, dass er nun als Bundestagsabgeordneter rund 10 000 Euro brutto pro Monat verdient. „Für mich ist es selbst eine unvorstellbar hohe Summe, wo ich gar nicht weiß, wie ich damit umgehen werde. Deshalb verstehe ich auch nicht, wie man da noch eine Nebentätigkeit ausüben kann, um noch mehr Geld zu erhalten.“

Büros in Neubrandenburg und Wolgast

Doch auch Abgeordnete zahlen Steuern. Dazu zählt beispielsweise die Einkommens- und gegebenenfalls Kirchsteuer. Auch Beiträge zur Krankenversicherung werden von den Diäten abgezogen. Dennoch: Die Liste der zusätzlichen Annehmlichkeiten eines Bundestagsabgeordneten ist lang.

Jeder erhält ein Büro im Bundestag. 4500 Euro gibt es zusätzlich als sogenannte Kostenpauschale. „Von diesem Geld muss ich meine anderen Büros bezahlen und die Zweitwohnung. Büros möchte ich unter anderem in Neubrandenburg und Wolgast aufbauen“, erklärt von Malottki. Auch Bahnfahren darf er jetzt kostenfrei. Zudem erhält jeder Abgeordneter für jedes Jahr im Bundestag einen Pensionsanspruch von etwa 250 Euro monatlich. Die Ansprüche steigen schrittweise. Nach 27 Mitgliedsjahren erreichen sie den Höchstbetrag von 67,5 Prozent der Abgeordnetenentschädigung.

Bislang war von Malottki noch für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft tätig. Dort führte er unter anderem Tarifverhandlungen für Erzieherinnen und Erzieher. Ab dem 15. Oktober geht er in unbezahlten Urlaub. „Ich muss jetzt noch einige Dinge zu Ende bringen und werde schauen, ob ich dafür kurzfristig eine Nebentätigkeit ausüben werde. Wenn das so sein sollte, werde ich alle Einnahmen daraus aber spenden.“

„Gratuliert hat mir Amthor nicht“

Es ist eines seiner Wahlversprechen, das an Philipp Amthor angelehnt ist. Mitte vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der CDU-Politiker beim Bundeswirtschaftsministerium Lobbyarbeit für eine New Yorker Firma betrieb, von der er Aktienoptionen und einen Direktorenposten erhielt. Amthor zog daraufhin die Reißleine, verzichtete auf eine Kandidatur für den Landesvorsitz der CDU in MV.

Die Affäre um Amthor nahm Erik von Malottki zum Anlass, sich gegen Lobbyismus und für unbestechliche Politik auszusprechen. Regelmäßig machte er eine Kampfansage in Richtung Amthor, um ihn vom Thron zu stürzen. Über die Landesliste schaffte es Amthor schlussendlich doch noch in den Bundestag. Dass es von Malottki gelungen ist, Amthor das Direktmandat abzuluchsen, macht ihn ungemein stolz. „Gratuliert hat mir Amthor nicht“, sagt von Malottki.

Seine Posten im Kreistag und Greifswalder Bürgerschaft will er erst einmal beibehalten. „Ich muss jedoch sehen, wie hoch die Arbeitsbelastung sein wird. Ich würde gern beides machen, ich kann aber aktuell nicht abschätzen, ob es zeitlich möglich ist.“

Bundestag familienfreundlich genug?

Erst ab dem 26. Oktober, nach der konstituierenden Sitzung, wird von Malottki offiziell als Bundestagsabgeordneter tätig sein. „Im Anschluss plane ich Besuche bei den Bürgerinitiativen im Wahlkreis und bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Da werde ich wieder viel unterwegs sein.“

In diesen Wochen, wo von Malottki im Wahlkreis unterwegs sein wird, will er die Termine so familienfreundlich wie möglich gestalten. „Das sind circa 30 Wochen des Jahres. Wir haben uns jetzt auch darauf geeinigt, dass ich mir in Berlin eine Wohnung nehme, wo meine Frau und mein Sohn mich besuchen kommen können. Ich kenne die Arbeitsabläufe im Bundestag noch nicht ganz genau. Ich hoffe, dass das so gestaltet ist, dass junge Väter und junge Mütter dort auch mitarbeiten können.“ Falls nicht, wird wohl der nächste Punkt auf seiner Agenda ein familienfreundlicher Bundestag sein.

