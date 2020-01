An Leonies erstem Todestag: Gedenkstunde in Torgelower Christuskirche geplant

Torgelow

Gedenken an Leonie: Zum ersten Todestag des ermordeten Mädchens aus Torgelow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Sonntag (12. Januar) eine Trauerstunde in der örtlichen Christuskirche geplant. Die Veranstaltung sei kurzfristig organisiert worden und soll ab 17 Uhr beginnen, berichtet der Nordkurier.

Während des Gedenkens können Menschen demnach ihre Anteilnahme ausdrücken, sich gemeinsam an Leonie erinnern und Teelichter entzünden. Auch ein kurzes Programm aus Reden und Musik sei geplant. Weiterhin soll am Sonntagnachmittag ein Verein zum Andenken an Leonie gegründet werden.

Am Donnerstag war Leonies Stiefvater für den Mord an der Sechsjährigen zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Von OZ