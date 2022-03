An der Lütower Steilküste auf Usedom brennt der Wald

Lütow

Am Samstagnachmittag gegen 15.35 Uhr heulte in Zinnowitz die Feuerwehrsirene. Kurz darauf rückten Feuerwehren aus Zinnowitz und Wolgast nach Lütow aus, wo an der Steilküste unterhalb des Spazierweges, der von der Südspitze Gnitz zum Weißen Berg führt, der Küstenwald großflächig in Flammen stand.

Die Einsatzkräfte hatten einige Mühe, sich mit ihren schweren Fahrzeugen bis in die Nähe des Feuers durchzuschlagen. Nur ein enger Hohlweg führt hier zur Achterwasserküste, sodass zum Manövrieren wenig Platz war. In Windeseile jedoch war eine Löschwasserleitung verlegt, so dass aus mehreren Strahlrohren die lodernden Flammen gelöscht werden konnten.

Schon nach kurzer Zeit waren die Schlauchleitungen bis zu den Brandherden verlegt. Quelle: Tom Schröter

Auch einige Polizeibeamte waren vor Ort. Darüber, was den Brand auslöste hat, kann aktuell nur spekuliert werden. Auf dem erwähnten Küstenwanderweg herrschte am Sonnabend reger Betrieb. Und: Da es schon mehrere Wochen lang nicht mehr geregnet hat, ist das Unterholz sehr trocken, so dass sich das Feuer rasch über ein beträchtliches Areal ausbreitete.

Von Tom Schröter