An diesen Badestellen auf Usedom gibt es einen Algenbefall

Usedom

Der Verdacht auf Blaualgen an drei Badestellen im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat sich bestätigt. Darüber informierte Landkreissprecher Achim Froitzheim am Dienstag. „Die Ergebnisse der im Labor des Landesgesundheitsamtes in Rostock vorgenommenen Untersuchungen wiesen in den Badewasserproben von Wampen, Strandbad Eldena sowie Insel Riems eine hohe Konzentration von Blaualgen/ Cyanobakterien nach. Für die drei betroffenen Badestellen wurden bereits Warnungen ausgesprochen und Badeverbote durch die Ordnungsbehörden erteilt“, sagt er.

Für weitere, in Augenschein genommene Badestellen gibt es hingegen Entwarnung: Zum Zeitpunkt der Kontrollen am Montag und Dienstag konnte von den Badewasserkontrolleuren des kreislichen Gesundheitsamtes an den Badestellen Lubmin, Gahlkow, Loissin und Ludwigsburg kein Algenbefall festgestellt werden. Demzufolge wurden von diesen Stellen keine Badewasserproben zur Untersuchung genommen.

Am Dienstag wurden weitere Badestellen im Hinblick auf Algenwachstum in Augenschein genommen, nämlich diejenigen in Lütow, Wolgast, Freest und Lubmin sowie am Achterwasser die in Usedom und Krienke. Auch die Badeseen Korswandt, Berliner See und Hohensee wurden kontrolliert. Auffällig waren dabei die Badestellen in Usedom (leichter Algenbefall, pH-Wert 9,4) und Krienke (starker Algenbefall, pH-Wert 9,3). An beiden Badestellen wurde eine Probe entnommen und zur Untersuchung zum Landesgesundheitsamt versandt. Mit den Untersuchungsergebnissen dieser Wasserproben ist ab Mittwoch zu rechnen.

Von OZ