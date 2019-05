Bansin

Gleich in fünf Seebädern wurde am Sonnabend in die Badesaison auf Usedom gestartet. Sowohl in Karlshagen, Zinnowitz und Zempin als auch in Kölpinsee und Bansin durften sich Dutzende abgehärteter Anbader über die wärmenden Sonnenstrahlen freuen.

Im kleinsten Kaiserbad zog das Spektakel gut tausend Besucher an den Strand. Sie bildeten ein Spalier für die 17 Wagemutigen, die sich nach einem sportlichen Warm up in die zehn Grad kalte Ostsee wagten. Unter ihnen waren Bürgermeister Lars Petersen („Es war wärmer als gedacht“) und Steffi Pohlmann aus Bansin. Für die Mitarbeiterin in der Touristeninformation Bansin war es nach Weihnachten, Silvester, Neujahr und dem Valentinstag schon der fünfte Gang in die kalte Ostsee in den vergangenen fünf Monaten. „Es ist reine Kopfsache. Das bestätigen mir die, die spontan reingehen“, weiß die routinierte Eisbaderin.

Neben den beiden Insulanern waren es vor allem Gäste von der Pfalz bis Nordfriesland, die sich am Samstag kurzentschlossen ins kühle Nass wagten. Die Hamburgerin Friederike Albrecht widmete ihr Anbaden ihrer 86-jährigen Schwimmtrainerin Lotti Müller, die noch mit 70 Jahren den Ärmelkanal durchschwommen habe.

„Ich dachte, ich werde ohnmächtig.“

Mit Marek und Paula Przybylski aus Bremen rannten Vater und Tochter beherzt in die Ostsee. „Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Sonst kenne ich das nur vom Saunabecken“, berichtete der Norddeutsche. „Was macht man nicht alles für einen Spaß mit seinen Kindern“, schob er lachend hinterher und lobte die Veranstaltung als „tolle Aktion“.

Richtig gut fühlte sich nach dem Bad im Meer Bettina aus Berlin. „Eigentlich ist der 1. Mai der Anbadetag in unserer Familie“, berichtete sie. Zuhause ist sie in der Nähe des Müggelsees. Ab 12 Grad geht Bettina für gewöhnlich dort baden. „Ich kann es nur jedem empfehlen, weil es Lebensfreude pur verschafft und gesund ist“, sagte die Berlinerin, die stolz darauf ist, über ihre Grenzen gegangen zu sein. Zehn Grad sind neuer Rekord für sie.

Dietmar Pühler