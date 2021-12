Wolgast

Zwei entbehrungsreiche Jahre liegen hinter André Tettenborn, dem Inhaber der Plattengalerie in der Wolgaster Steinstraße. Als die Wohnungswirtschafts GmbH in direkter Nachbarschaft das neue Wohn- und Geschäftshaus errichteten ließ, war Durchhaltevermögen gefragt. „Oft war mein Ladeneingang zugeparkt und es gab viel Dreck und Lärm“, berichtet der 38-Jährige, der trotz der widrigen Umstände die ganze Zeit über sein Geschäft geöffnet ließ.

Mehrere Gewerbetreibende ziehen den Hut vor dem optimistischen Wolgaster, der sich seit nunmehr gut 15 Jahren erfolgreich am Markt behauptet. „Ich habe viele Stammkunden, die mir auch in dieser schwierigen Zeit treu geblieben sind“, lobt André Tettenborn, der froh ist, dass das Neubauvorhaben abgeschlossen und anstelle des früheren Bretterzaunes ein neues Gebäude entstanden ist. Der Inhaber, der unter anderem mit Schallplatten, CD’s, Druckerpatronen und Handys handelt, wünscht sich die Ansiedelung weiterer Fachgeschäfte in der Steinstraße.

Von Tom Schröter