Angebohrtes Boot in Zinnowitz: Gastronom hilft beim Zuschweißen der Löcher

Zinnowitz

Damit hat Andreas Steffen nicht gerechnet: Nachdem bekannt geworden war, dass dem Fischer im Nebenerwerb Mitte Februar in Zinnowitz Löcher in sein Aluminiumboot gebohrt wurden, meldete sich Peter Noack vom Loddiner Restaurant „Waterblick“. Er sicherte seine schnelle und unkomplizierte Hilfe bei der Reparatur des Bootes zu, „denn es hat mich fassungslos gemacht, dass jemand billigend in Kauf nimmt, dass der Mann beim Fischen womöglich ertrinkt“, erklärt Peter Noack seine Motivation.

Außerdem müsse der Berufsstand der Fischer doch hochgehalten und nicht vernichtet werden. „Das ist doch ein Stück Kulturgut an unserer pommerschen Küste“, sagt er.

Peter Noack sprach mit Frank Dannenberg, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Hadrian GmbH in Wolgast. Der schickte seinen Schweißer Matthias Biedenweg samt Schweißgerät an den Strand von Zinnowitz. Nach kurzer Zeit hatte er die Löcher im Boot fest verschlossen. „Für diese Hilfe bin ich sehr dankbar, denn es hätte tatsächlich schief gehen können, als ich da auf dem Wasser war. Wusste ja niemand, wie weit ich raus fahre“, sagt Andreas Steffen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Fischer im Nebenerwerb versteht nicht, dass jemand so etwas tut. „Bei Problemen hilft nur das Sprechen miteinander, nicht die Zerstörung“, betont Steffen. Mut mache ihm dagegen die große Hilfsbereitschaft, die ihm nach der Beschädigung des Bootes entgegengebracht wurde. So habe sich auch der Verkäufer des Bootes, Olaf Lingroen aus Stralsund, gemeldet. „Das zeigt mir, dass die Fischerei an der Ostseeküste auch noch Befürworter hat“, so Steffens. Peter Noack aus Loddin nickt dazu vielsagend.

Von Cornelia Meerkatz