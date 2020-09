Korswandt/Wolgast

„Das Ganze war eine Kurzschlusshandlung und ich bereue zutiefst, was ich getan habe. Ich war mit der Situation völlig überfordert.“ Das sagt der Angeklagte Enrico M. im Usedomer Entführungsfall. Der 48-Jährige aus der Nähe von Königs Wusterhausen musste sich wegen der Entführung seiner ehemaligen Lebensgefährtin im März dieses Jahres in Korswandt auf der Insel Usedom am Mittwoch vor dem Amtsgericht Greifswald verantworten.

Das Gebäude des Amtsgerichts in Greifswald, wo die Verhandlung gegen Enrico M. stattfindet. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Der Angeklagte Enrico M. und das mutmaßliche Opfer lebten nur kurze Zeit auf Usedom zusammen. Der Mann hatte nach einem Streit am Wolgastsee in Korswandt, wo beide aufeinandertrafen, die Frau später mit Gewalt in den Kofferraum seines auf dem Hof eines Bekannten abgestellten Autos gedrückt und ihr dabei auch erhebliche Verletzungen am Hals und im Gesicht zugefügt, die von der Rechtsmedizin dokumentiert wurden. So seien Würgemale am Hals und Einblutungen im Gesicht und auf dem Kopf durch Gewalteinwirkung festgestellt worden.

Großeinsatz der Polizei ausgelöst

Wie ihr Rechtsbeistand Axel Vogt als Vertreter der Nebenklage sagte, habe sie großes Glück gehabt, denn Verletzungen am Kehlkopf könnten auch schnell zum Tode führen. Zwar habe die Frau noch mit einem Akkuschrauberkoffer die Heckscheibe einwerfen können, fliehen konnte sie jedoch nicht. Auch ein Nachbar habe erfolglos versucht, den 48-Jährigen von seinem Tun abzuhalten. Danach war der Angeklagte mit der Frau in ein Waldstück in Richtung Polen gefahren.

Rechtsanwalt Axel Vogt vertritt die Geschädigte in der Nebenklage. Quelle: Stefan Sauer

Zeugen verständigten die Polizei, ein Großeinsatz, in den auch der Polizeihubschrauber Merlin 1, zahlreiche Streifenwagen, zivile Polizeikräfte und die polnische Polizei involviert waren, lief an. Die Aufregung an diesem 18. März in Korswandt war groß.

Geschädigte spricht von Todesangst

Die Staatsanwaltschaft Stralsund wirft dem Mann deshalb gefährliche Körperverletzung mittels einer das Leben bedrohenden Handlung und Freiheitsberaubung seiner 45-jährigen früheren Lebensgefährtin vor. Nach Darstellung des Tatverdächtigen und seines mutmaßlichen Opfers handelte es sich im März um eine Eskalation infolge eines rabiaten Streits um das Ende einer fünf Jahre währenden und von vielen Auseinandersetzungen geprägten Beziehung.

Der Angeklagte fuhr sich im Wald mit dem Wagen fest. Sie habe Todesangst im Auto gehabt, sagte die Geschädigte. Sie machte ihre Aussage vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit und des Angeklagten, da sie aufgrund massiver psychischer Probleme und einer andauernden Behandlung der Erkrankung nur bedingt belastbar ist.

Täter wurde in Polen gefasst

Großeinsatz nach der Entführung in Korswandt auf der Insel Usedom. Quelle: Tilo Wallrodt

Als am Tattag ein Polizeihubschrauber über dem Waldstück auftauchte, in dem sich der Mann festgefahren hatte, floh er aus Angst, wie er gegenüber Richter Daniel Wittke erklärte. Die 45-Jährige wurde von Polizisten später aus dem Auto befreit, wobei die Türen nicht abgeschlossen waren. Der Mann wurde später in Polen gefasst, da es sich bei dem Waldstück am Wolgastsee um ein Areal an der deutsch-polnischen Grenze handelt.

U-Haft, weil er gegen Auflagen verstoßen hat

Bis zum Prozess war er zwischenzeitlich unter Auflagen aus der U-Haft entlassen worden, hatte seine Tätigkeit als Garten- und Landschaftsbauer wieder aufgenommen und konnte einen festen Wohnsitz nachweisen. Außerdem hat er ein absolutes Kontakt- und Näherungsverbot gegenüber der Frau aus Korswandt und er muss sich regelmäßig bei der Polizei melden. Weil er sich trotz des gerichtlichen Verbots wieder auf die Insel Usedom begeben und auch mehrfach gegen die Meldepflicht verstoßen hatte, wurde er vor wenigen Tagen wieder in Haft genommen.

Der Angeklagte hatte mehrfach gegenüber dem Schöffengericht erklärt, dass er die Tat gern rückgängig machen würde, wenn er könnte, und sich schäme, auch wenn ihn die Frau physisch und psychisch immer wieder traktiert habe. „Ich muss mit der Schuld leben, was ich getan habe“, so Enrico M. Aus diesem Grund befinde auch er sich in psychologischer Behandlung und strebe einen Klinikaufenthalt an. Allerdings war bei den Äußerungen des Angeklagten auch immer wieder eine gehörige Portion Selbstmitleid zu erkennen.

Haft- oder Bewährungsstrafe – beides ist denkbar

Der Prozess gegen Enrico M. wird am 24. September fortgesetzt. Dann sollen noch zwei Zeugen gehört, die Plädoyers gehalten und ein Urteil gesprochen werden. Dem Angeklagten droht eine Haftstrafe. Aber auch eine lange Bewährungsstrafe sei nach den Worten von Rechtsanwalt Axel Vogt denkbar, da sich der Mann in großen Teilen geständig zeigte.

Von Cornelia Meerkatz und Winfried Wagner