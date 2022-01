Ahlbeck

Für Angelique Höft war die Fahrt zur Arbeit von Krienke nach Wolgast täglich mit viel Zeit verbunden. Deshalb kündigte die 27-Jährige bei der Wolgaster Firma Hadrian und fand in Ahlbeck einen neuen Job. Seit Ende November 2021 ist sie als Serviceassistentin im Ahlbecker Autohaus Kruse angestellt. „Ich habe ein kleines Kind, da passt es jetzt, nicht mehr so weit zur Arbeit zu müssen.“ Die gelernte Notarfachangestellte ist in Zempin aufgewachsen.

In der Freizeit widmet sie sich ihren beiden Hunden, mit denen sie regelmäßig beim Hundesportverein Bansin vertreten ist. Dort beschäftigt sie sich auch mit dem Fährtenhundesport. Demnächst stehen für die Vierbeiner Prüfungen an. Angelique Höft hat in diesem Jahr noch Großes vor – „wir wollen heiraten“, sagt sie und hofft auf eine Traumhochzeit. Apropos Traum: Sie macht gerne Urlaub in warmen Gefilden, besonders mag sie die Dominikanische Republik. Das ist doch ein schönes Ziel für die Hochzeitsreise.

Von Henrik Nitzsche