Dewichow

Im Mellenthiner Ortsteil Dewichow haben Angler und Wassersportler einen Verein gegründet, dessen Mitglieder am 3. August eine erste Bewährungsprobe bestehen wollen. Erstmals wird das traditionell am Achterwasser gefeierte Seefest nämlich unter der Regie der rund 30 Mitglieder stehen. „Wir wollen die Geselligkeit im Dorf pflegen“, sagt Rene Martens, der 41-jährige Vereinsvorsitzende. Er ist zugleich der wiedergewählte stellvertretende Bürgermeister und sieht sich damit in doppelter Verantwortung. „Wir freuen uns, dass in letzter Zeit mehrere Familien nach Dewichow gezogen sind, beziehungsweise ihre Eigenheime hier bei uns bauen. Sie sollen sich bei uns gut aufgenommen fühlen.“

Anziehungspunkt und Treffpunkt für alle ist die schöne Badestelle. Ein gerade errichteter Spielplatz macht den Aufenthalt für Familien noch attraktiver. „Wir fahren jedes Jahr mehrere Tonnen Sand ans Ufer, der nach und nach ins Wasser gespült wird. Dadurch ist auch das Baden für Kinder angenehm.“

Aber der neue Angel- und Wassersportverein hat darüber hinaus ehrgeizige Pläne. Die Gemeinde hat dem Verein die Uferzone zur Bewirtschaftung überlassen. Martens: „Wir wollen die alte Befestigung rausnehmen und durch eine neue ersetzen. Außerdem haben wir Fördergelder für einen Bootsanleger beantragt.“

Aber erst einmal wird am 3. August gefeiert. Mit vereinten Kräften ist die Tanzfläche erneuert worden. Um 14.30 Uhr kommt Neptun zu Besuch. Es gibt Hüpfburgen und allerlei andere Kinderunterhaltung, Kaffee und Kuchen und zu später Stunde Wildschwein vom Spieß. Der Tanzabend wird durch ein Horst Schlämmer-Double und durch den DSDS-Star Jonas Weisser sicher zu einem fröhlichen Erlebnis bei hoffentlich schönstem Sommerwetter.

Ingrid Nadler